特力屋「三十年磨一劍」10月16日登興櫃 啟動四大轉型策略

特力（2908）14日宣布旗下子公司特力屋（7867）將於10月16日以58元登錄興櫃。特力總裁何湯雄表示，此次興櫃將啟動四項特力屋轉型策略，包含擴大社區店、拓展社區管家服務、提升自有品牌占比以及強化電商，期望能強化獲利能力。

何湯雄表示，集團首次將子公司進行拆分公開發行，三十年磨一劍，特力屋興櫃是意義非凡的里程碑，為此將啟動四層特力屋轉型升級工程，首先第一層為積極展店，目標每年新開6~8家社區店，由大型賣場轉為切入社區或縣市鄉鎮開設小型店面，以擴大市占。

第二層則是推出「社區管家」專業服務模式，何湯雄指出，目前單品安裝數每年有13萬件，每一位管家平均業績一年有600萬元，銷售量顯著提升；第三層為強化自有品牌商品，目前特力屋自有品牌商品數約占20%，期望每年能有3～5％的成長，進而提升毛利率，強化獲利能力。

第四層為優化電商平台操作界面，何湯雄表示，特力屋目前線上商品數約有12萬件，業績占比為7.5%，期望未來能串連線上線下導流引客，成為居家裝修電商領導品牌。

海外布局方面，何湯雄表示，特力屋會以東南亞發展為先，尤其會聚焦在越南與馬來西亞；至於其他子公司的IPO計畫，何湯雄說中欣實業為下一個可能的目標。

特力屋總經理張栢青指出，特力屋是台灣第一個也是目前營業規模最大的DIY居家修繕賣場，營業範圍涵蓋全台，甚至遍及澎湖、金門離島，目前營運大型店28家、小型社區店35家、獨立居家商場一家，合計共有63家特力屋門市與一家桃園南崁特力家居，年底前預計再開出兩家社區店。

張栢青說，本業的核心價值始終堅持為民眾提供居家修繕完整解決方案，過去並以首先放棄鎢絲燈泡銷售、大力推廣LED燈具、鼓勵廢電池燈管燈泡回收等具體行動，全力支持環境保護，從現今主流ESG角度回頭來看，特力屋長年以來為提升台灣萬千民眾居家生活品質所做出的貢獻極為可觀。