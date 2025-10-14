快訊

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

世紀、信立、星雲暫停交易

經濟日報／ 記者黃淑惠吳秉鍇／台北、高雄報導

櫃買中心昨（13）日公告，世紀（5314）、信立及星雲等三檔上櫃股票今（14）日起暫停交易，等重大事項公布後，這些公司再申請恢復交易。其中，世紀與信立為關係企業，業內推估，可能有併購或重大投資案待揭露，星雲停牌是否與前兩者有關，也受矚目。

世紀9月營收約3.24億元，月增41.2%、年增高達1,056.3%。在外泌體保健品與無人機雙事業引擎推動下，營收再創新高。第3季營收7.76億元，季增24.69%，年增894.9%；累計前九月營收18.7億元，年增419.2%。

至於信立，目前主要營業項目為塑化相關，9月合併營收0.87億元，年增104.3%。信立第3季合併營收2.77億元，年增288.7%。

營收 櫃買中心

延伸閱讀

寶成9月營收年減9.2%、來億年增0.6% 第4季旺季可望逐月增溫

慶豐富營收／第3季13.11億、季增11% 登今年單季新高

世紀、信立及星雲等三檔上櫃股票10月14日暫停交易

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個抗衰老習慣

相關新聞

世紀、信立、星雲暫停交易

櫃買中心昨（13）日公告，世紀、信立及星雲等三檔上櫃股票今（14）日起暫停交易，等重大事項公布後，這些公司再申請恢復交易...

創櫃菁英選拔 五家秀科技力

櫃買中心為發掘優質新創公司，舉辦「2025創櫃菁英選拔會」，與資本市場、投資人及產業專家共同展現創新能量。櫃買中心表示，...

騰雲9月營收月增29% 創高

零售與電商解決方案業者9月與第3季繳出好成績。數位轉型解決方案業者騰雲（6870）公告集團9月合併營收9,148萬元、月...

安格參與欣普羅私募現增

神盾集團旗下安格科技（6684）昨（13）日宣布，董事會決議以每股30元、總金額1.98億元，參與欣普羅私募增資，將認購...

系統電9月每股純益0.01元

系統電（5309）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（13）日應主管機關要求，公布自結9月稅後純益220萬元，...

AI伺服器清洗需求攀升！天品9月營收3476萬元 年增359％

天品（6199) 公告 2025年9月合併營收達3,476萬元，較上月3,053萬元持續成長、達13.87％，較去年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。