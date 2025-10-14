世紀、信立、星雲暫停交易
櫃買中心昨（13）日公告，世紀（5314）、信立及星雲等三檔上櫃股票今（14）日起暫停交易，等重大事項公布後，這些公司再申請恢復交易。其中，世紀與信立為關係企業，業內推估，可能有併購或重大投資案待揭露，星雲停牌是否與前兩者有關，也受矚目。
世紀9月營收約3.24億元，月增41.2%、年增高達1,056.3%。在外泌體保健品與無人機雙事業引擎推動下，營收再創新高。第3季營收7.76億元，季增24.69%，年增894.9%；累計前九月營收18.7億元，年增419.2%。
至於信立，目前主要營業項目為塑化相關，9月合併營收0.87億元，年增104.3%。信立第3季合併營收2.77億元，年增288.7%。
