捷流營收／9月2.01億、月增12.4% 半導體產業需求保持良好動能

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布9月合併營收2.01億元，月增12.4%、年減4.8%。累計前三季合併營收17.17億元、年減2.4%。捷流表示，目前半導體產業保持良好動能，隨著關稅政策底定，新台幣匯率趨穩，營運有望逐季增溫。

捷流指出，9月營收受惠多元產業客戶拉貨表現持續穩定，加上半導體及其他產業別需求同時保持良好動能，公司透過旗下台灣與中國大陸廠區靈活的產能調度能力，有效滿足不同產業客戶在進度與技術面上的各項需求。

捷流表示，全球供應鏈重組與半導體產業區域化發展明確，台灣近年成為國際晶圓大廠擴產布局重點，帶動各地新廠域在相關設備與工程系統，對流體控制解決方案的需求升溫。

捷流憑藉深化在地生產據點與快速交期管理能力，能即時配合提供精密製程所需要的高穩定、高可靠閥門產品，強化與產業客戶的合作關係，有助於持續提高品牌信賴與訂單黏著度。

展望第4季，捷流仍看好未來營運成長動能，在強化與既有客戶深度合作的同時，也積極擴展多元產業布局，拓展更多潛在應用市場，穩步推升成長動能。