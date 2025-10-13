鈊象9月營收年增13% 大宇資納入光罩營收大增
遊戲股王鈊象9月營收新台幣17.95億元，年增13.51%；大宇資今天公告9月營收9.63億元，年增達111.17%，大宇資表示，因受惠於新增子公司光罩營收。
鈊象9月營收17.95億元，授權遊戲、網路遊戲及商用遊戲機營收占比分別為69%、28%及3%，自結9月營業淨利10.57億元，稅前淨利10.54億元，每股稅前盈餘3.74元。
鈊象電子董事長李柯柱日前表示，美國關稅整體影響不大，但對商用機台銷美仍有影響，預期明年營運可望穩定成長。除持續布局東南亞，也新增英國市場，看好成長潛力更大的歐美市場。
大宇資今年前9個月營收48.39億元，年增27.74%；大宇資今年跨入半導體領域，認購揚智、台灣光罩2家公司股權，因此營收大增。
智冠科技9月營收5.64億元，年減4.71%；今年前9個月營收47.63億元，年減8.24%。
智冠表示，因應10月中秋、雙十及光復三大連假檔期，持續搶攻假期商機；中華網龍與遊戲新幹線旗下多款遊戲產品，也規劃節日應景活動，藉由連假效應提升玩家參與度，帶動整體營收動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言