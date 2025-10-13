鈊象9月營收年增13% 大宇資納入光罩營收大增

快訊

中央社／ 台北13日電

遊戲股王鈊象9月營收新台幣17.95億元，年增13.51%；大宇資今天公告9月營收9.63億元，年增達111.17%，大宇資表示，因受惠於新增子公司光罩營收。

鈊象9月營收17.95億元，授權遊戲、網路遊戲及商用遊戲機營收占比分別為69%、28%及3%，自結9月營業淨利10.57億元，稅前淨利10.54億元，每股稅前盈餘3.74元。

鈊象電子董事長李柯柱日前表示，美國關稅整體影響不大，但對商用機台銷美仍有影響，預期明年營運可望穩定成長。除持續布局東南亞，也新增英國市場，看好成長潛力更大的歐美市場。

大宇資今年前9個月營收48.39億元，年增27.74%；大宇資今年跨入半導體領域，認購揚智、台灣光罩2家公司股權，因此營收大增。

智冠科技9月營收5.64億元，年減4.71%；今年前9個月營收47.63億元，年減8.24%。

智冠表示，因應10月中秋、雙十及光復三大連假檔期，持續搶攻假期商機；中華網龍與遊戲新幹線旗下多款遊戲產品，也規劃節日應景活動，藉由連假效應提升玩家參與度，帶動整體營收動能。

