漢達擺脫資訊申報不全撤件陰霾 上櫃審議過關

中央社／ 台北13日電

新藥公司漢達因去年4月未依規申報資訊，申請上櫃案被櫃買中心退回審議會重審，最後自行撤回上櫃案；漢達今年8月捲土重來，二度送件申請上櫃審議，櫃買中心今天宣布通過漢達上櫃案。

櫃買中心指出，漢達主要從事改良型新藥及高技術門檻學名藥的研發，董事長為劉芳宇，推薦證券商為第一金證券、凱基證券、宏遠證券及永豐金證券。

漢達去年4月因旗下藥品Vysentri（HND-033）試驗進度等重要業務資訊，於上櫃審查期間未完整說明，尚待進一步釐清；櫃買中心因此撤銷同意漢達上櫃決議並退回重審，漢達後來自行撤回上櫃案。

另外，漢達去年參與多場法人說明會，說明藥品HND-033補件進度，但未依規定期限申報資訊與發布重大訊息，曾遭櫃買中心處以違約金50萬元。

漢達2024年營收為新台幣8.3億元，歸屬於母公司業主淨利為4.72億元，每股純益（EPS）為3.35元；今年上半年營收為9.39億元，歸屬於母公司業主淨利為3.67億元，每股盈餘為2.42元。

櫃買中心 漢達

