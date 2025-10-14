安格參與欣普羅私募現增

神盾集團旗下安格科技（6684）昨（13）日宣布，董事會決議以每股30元、總金額1.98億元，參與欣普羅私募增資，將認購6,600張欣普羅私募股票，雙方未來將攜手搶攻AI視覺應用商機，鎖定智慧製造、智慧物流與無人機市場。

安格參與欣普羅私募後，將持有欣普羅20.32%股權，為最大單一股東。以欣普羅昨天收盤價39.5元計算，安格此次認購私募折價約31%。安格表示，透過參與新普羅私募，也將啟動雙方合作，初步鎖定智慧視覺解決方案市場。

安格指出，後續將結合集團旗下芯鼎低功耗高效能AI視覺晶片與鈺寶低延遲通訊技術，搭配安格的高速介面技術（MIPI、USB、GMSL）與AI演算法，再整合欣普羅客製化相機模組設計與量產能力，形成從影像擷取、處理、傳輸到AI運算的全方位系統，攜手打造「AI之眼」。

業界分析，欣普羅已獲輝達、英特爾、ADI等國際大廠技術認證，具備從產品設計、開發、驗證到量產的全周期能力。結合神盾集團AI實力，相關方解決方案已獲客戶青睞，專案將自今年起陸續發酵。

根據調查，2022年全球無人機市場產值為306億美元，預計以7.8％的年複合成長率成長，至2030年達到558億美元，神盾集團各子公司以不同的技術鎖定AI、無人機應用，業界看好該次的策略合作，能將綜效發揮到最大化。

安格強調，這次與欣普羅合作，將鎖定工業自動化、智慧物流、無人機及智慧安防等高成長應用，分別包括提供高精度機器視覺檢測與缺陷分析；支援AMR／AGV機器人導航；避障與定位；打造視覺傳感導航系統，提供酬載、避障與圖傳功能；實現低延遲傳輸與即時行為識別，後續規劃將技術進一步延伸至機器人領域，擴大綜效以挹注營運。