騰雲9月營收月增29% 創高

零售與電商解決方案業者9月與第3季繳出好成績。數位轉型解決方案業者騰雲（6870）公告集團9月合併營收9,148萬元、月增29%，創單月新高，年增7.7%；第3季自結營收2.28億元，季增40.7%，年增24.5%，創單季新高。累計今年前三季營收5.47億元，年增19.9%。騰雲持續擴大服務產業及客戶群，鞏固市場地位，9月及第3季營收均創新高。

騰雲集團上季迎來新客戶訂單入帳，帶動第3季營收動能，進入泰國市場，包括複合式不動產客戶對於騰雲完整的智慧建築解決方案需求強勁、新增旅遊業及食品業的大型連鎖新客戶等，不論跨足海外新市場或新產業都大有斬獲，預期後續營收挹注持續放大。海外累計營收占比已逾40%。

零售全通路SaaS軟體服務公司91APP*-KY今年9月營收1.48億元，創同期歷史新高，月增6.8%，年增12%；第3季營收估4.22億元，與上季持平，年增10.7%；今年前三季累計合併營收12.56億元，年增10.3%。

進入第4季零售電商旺季，91APP持續協助客戶聚焦D2C業績增長。