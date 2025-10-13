快訊

新壽、輝達MOU 議員質疑當時新壽恐沒說實話

北市馬路多了沒見過「紫、藍色標線」 違規最高罰36000元

果粉準備好銀兩！蘋果本周料推三新品 M5晶片首亮相

聽新聞
0:00 / 0:00

AI伺服器清洗需求攀升！天品9月營收3476萬元 年增359％

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
天品董事長李振寬。圖／聯合報系資料照片
天品董事長李振寬。圖／聯合報系資料照片

天品（6199) 公告，2025年9月合併營收達3,476萬元，較上月3,053萬元持續成長、達13.87％，較去年同期757萬元大幅成長358.99％；2025年第3季合併營收達8392萬元，季增166.73％、年增262.35％；累計2025年1至9月合併營收達1.37億元，較去年同期6,859萬元成長100.02％。

天品表示，9月與第3季營收成長，主要的動能來自於「奈科潔淨」貢獻，AI伺服器、高階晶片散熱組件等的清洗需求顯著逐月攀升，帶動先進製程、伺服器、BBU等供應鏈客戶導入水冷架構，對於公司子公司奈科潔淨科技的高潔淨製程需求增加，提升公司清洗事業的產能稼動率攀升至90％的水準。為因應手中訂單快速成長，公司已同步規劃擴編人力與班制，以確保產能供應並創造長期營運動能。

觀察雲端服務供應商持續加大資本支出建置AI資料中心，AI運算密度與功耗急遽攀升，伺服器的熱能管理已成為AI資料中心的關鍵瓶頸之一。目前高階AI伺服器普遍採用的水冷散熱系統，其內部包含散熱模組、冷板、接頭（UQD/NVQD）、流道、熱交換器等零組件，其在經長時間高負載運轉後，容易因導熱液體中金屬離子、微粒、矽油與氧化物沉積，造成流道堵塞、傳熱效率下降，進而影響系統穩定性與壽命。因此，高潔淨清洗服務已成為確保AI系統效能與安全的關鍵環節。

展望2025年第4季，天品維持審慎樂觀看法。天品多元產業佈局轉型持續擴大，除了持續深耕生命服務事業，打造具文化與家族傳承價值的高端紀念空間，天品也將持續投資高階清洗產線與環保製程，並深化與AI伺服器、半導體設備大廠等客戶的緊密合作，提升長期營運穩定性與訂單能見度。

AI 伺服器 營收

延伸閱讀

長榮航太、中光電 有戲

基米9月合併營收年增12% 同期新高

群創9月合併營收月增6.3% 友達減0.4%

光寶第3季合併營收攀三年高點

相關新聞

AI伺服器清洗需求攀升！天品9月營收3476萬元 年增359％

天品（6199) 公告 2025年9月合併營收達3,476萬元，較上月3,053萬元持續成長、達13.87％，較去年同期...

濾能第3季營收年增103% 近11個季度新高

濾能（6823）公告2025年9月合併營收新台幣6775萬元，較去年同期大幅成長77%；第3季合併營收為1.98億元，較...

集雅社營收／9月3.44億元、年增8.38% 周年慶帶動買氣

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）13日公告9月營收3.44億元，月減12.39%，年增8.38%；累計前三季營收...

良維9月營收創新高

良維（6290）公布9月營收首度站上9億元、達9.15億元，創單月新高。法人看好，良維第3季獲利可望改寫單季新猷，伴隨第...

創櫃菁英選拔 五企業進決賽

為激發台灣新創能量、挖掘下一波護國群山潛力企業，「2025創櫃菁英選拔」已熱力展開！本次入圍決選企業，從生技醫療、數位雲...

衛司特電解設備接單旺

衛司特（6894）受惠高階AI處理器持續成長，帶動半導體與PCB製造需求攀升，推升旗下海內外電解設備建廠接單續創新高，前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。