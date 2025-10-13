AI伺服器清洗需求攀升！天品9月營收3476萬元 年增359％

天品（6199) 公告，2025年9月合併營收達3,476萬元，較上月3,053萬元持續成長、達13.87％，較去年同期757萬元大幅成長358.99％；2025年第3季合併營收達8392萬元，季增166.73％、年增262.35％；累計2025年1至9月合併營收達1.37億元，較去年同期6,859萬元成長100.02％。

天品表示，9月與第3季營收成長，主要的動能來自於「奈科潔淨」貢獻，AI伺服器、高階晶片散熱組件等的清洗需求顯著逐月攀升，帶動先進製程、伺服器、BBU等供應鏈客戶導入水冷架構，對於公司子公司奈科潔淨科技的高潔淨製程需求增加，提升公司清洗事業的產能稼動率攀升至90％的水準。為因應手中訂單快速成長，公司已同步規劃擴編人力與班制，以確保產能供應並創造長期營運動能。

觀察雲端服務供應商持續加大資本支出建置AI資料中心，AI運算密度與功耗急遽攀升，伺服器的熱能管理已成為AI資料中心的關鍵瓶頸之一。目前高階AI伺服器普遍採用的水冷散熱系統，其內部包含散熱模組、冷板、接頭（UQD/NVQD）、流道、熱交換器等零組件，其在經長時間高負載運轉後，容易因導熱液體中金屬離子、微粒、矽油與氧化物沉積，造成流道堵塞、傳熱效率下降，進而影響系統穩定性與壽命。因此，高潔淨清洗服務已成為確保AI系統效能與安全的關鍵環節。

展望2025年第4季，天品維持審慎樂觀看法。天品多元產業佈局轉型持續擴大，除了持續深耕生命服務事業，打造具文化與家族傳承價值的高端紀念空間，天品也將持續投資高階清洗產線與環保製程，並深化與AI伺服器、半導體設備大廠等客戶的緊密合作，提升長期營運穩定性與訂單能見度。