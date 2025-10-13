南良營收／9月營收1.95億元、月增2.6% 前九月年減8.4%

南良（5450）13日公布9月合併營收1.95億，年減11.8%，月增2.6%；前九月累計營收18.1億，年減8.4%。南良表示，上月營收月增，主要是受惠國防與工業安全領域需求升溫，帶動軍備用品及個人安全材料出貨成長。

展望第4季，南良表示，對業績仍維持審慎樂觀看法，隨著國防及安全防護訂單持續增溫，年底交期效應亦推升需求動能，並延續「多產地、多市場」布局優勢，透過台灣、中國大陸及越南三大據點靈活調整產能，體現迅速回應客戶的優勢。

南良指出，9月營收月增，主因是其軍工防護及潛水海綿相關業務表現穩步增長；其中，軍備用品與個人安全防護材料出貨明顯提升，帶動特紡事業本部（特殊紡織品材料）營運動能增強，尤其在國防安全與工業安全領域的需求升溫下，相關阻燃、防護與高強度材料訂單穩健成長。

南良表示，公司長期深耕高功能紡織與複合材料研發，近年積極布局軍工與防護領域，鎖定安全防護、阻燃、輕量以及高強度複合纖維及防水透氣結構等應用，成功切入國防自主與裝備升級計畫。未來也將持續將材料技術延伸至軍用頭盔阻燃布、阻燃手套等新型軍備品，進一步拓展相關市場。

南良也表示，其特紡事業本部亦持續展現成長動能，主力產品能廣泛應用於個人安全與工作安全領域，涵蓋冰球、越野摩托車、狩獵等運動防護裝備，以及需要阻燃、防火、防化學等特殊工作環境的服裝與手套。