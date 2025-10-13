築間救股價！預計實施庫藏股 明起買回100萬股

築間（7723）13日公告董事會通過第一次買回庫藏股，預定自10月14日起至12月13日止，於集中市場買回普通股，以維護公司信用及股東權益。

公司指出，本次買回股份上限金額為6.59億元，預計買回張數為1,000張，占已發行股份總數1.98%，買回區間價格訂為每股29.47至57.60元。若股價低於區間下限，公司仍將持續執行買回計畫。

築間日前公告9月營收為3.64億元，年減24.5%，累計前三季營收37.52億元，年減13.92%。築間表示，今年受品牌體質優化，汰弱留強調整影響，拖累營收表現，未來集團將持續導入中平價品牌，提升後勤整合效率，使營運更為彈性靈活，帶動旗下各品牌與門市業績同步成長。

除穩固營收占比較高的「火鍋」與「燒肉」市場版圖外，亦積極延伸至中式餐飲領域，以更為多元的飲食業態，擴大外食市場覆蓋率，以滿足不同消費族群的用餐需求。

築間目前全台擁有14大品牌，總店數近200家，品牌涵蓋低中高價位。其中人均消費約600元以上的中價位「築間幸福鍋物」，以豐富的自助吧和多種湯頭選項，吸引家庭與公司聚餐客群，為集團營收主力來源。

築間近幾年並積極拓展品牌聚落經營模式，將旗下三個以上品牌匯集一處，提供多樣化餐飲選擇，目前分布於基隆、台北西門町、新北永和、台中中科及市政特區，與高雄岡山等地區。透過「單一據點、多品牌服務」，不僅滿足消費者多元飲食需求，也強化地區性品牌滲透率。