北基營收／9月9.16億元創同期新高 艾美城品陸續交屋入帳

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

北基（8927）13日公告9月營收達9.16億元，年增14.8%，刷新歷年同期新高。累計前三季合併營收為75.07億元，年減27.7%。該公司指出，目前旗下油品、土地建設與綠色能源等三大核心事業多路發展下，致力打造中長期營運良好發展動能。

該公司13日董事會並通過實施庫藏股，自10月14日起至12月13日止，預計買回自家股票10,000張，總金額上限為4.14億元，買回價格區間為每股18.7元至54.7元，且當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。

北基表示，9月合併營收創同期新高，主要受惠於土地開發事業旗下「艾美城品」預售建案於9月起陸續交屋入帳。該案總銷金額約6.58億元、總戶數共74戶，位於屏東市核心生活圈，鄰近勝利星村與中正路百貨商圈，市場反應良好並已100%完銷。

同時，旗下油品事業仍維持穩健發展，截至9月底，全台加油站據點仍保持83站，隨著會員積點折抵優惠、洗車及驗車等多元服務導入，單站營運效率持續提升，進一步鞏固油品事業在全台市場的競爭地位。

北基強調，近年來多角化布局逐步開花結果，已從單一油品經營商，轉型為具備完整資產結構與跨產業發展能力的集團控股公司，目前旗下油品、土地建設與綠色能源等三大核心事業多路發展下，致力打造中長期營運良好發展動能。

營收 勝利

