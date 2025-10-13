欣新網營收／9月4.71億元為歷史同期高點 看好第4季旺季動能

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全整合電商營運服務業者欣新網（2949）公告9月營收4.71億元，年增28.4%，為歷年同期新高；第3季營收約13.17億元，季減約4%，年增約19.2%；累計前三季合併營收達38.86億元，年增22.4%，也是歷史同期新高。

因政府普發現金一萬元預計最快於10月底上路，市場普遍看好將為內需消費市場挹注新一波活水，帶動年底買氣升溫。欣新網觀察，隨著品牌周年慶、雙11、雙12等大型促銷檔期接續登場，品牌業者可望順勢加大廣告投放與促銷力道，搶攻年底消費商機。欣新網將結合各大電商平台行銷檔期及回饋方案，協助品牌客戶掌握年底旺季流量紅利，預期有助帶動公司電商產品銷售與數位行銷兩大業務持續成長。

欣新網總經理黃懷恩指出，電商代營運服務朝「大者恆大」方向發展，市場資源快速集中於具備整合與執行能力的專業團隊，公司以專業電商營運與數據整合能力為核心，透過整合多品牌、跨產業的銷售數據，快速掌握市場脈動，歸納出精準廣告投放等行銷策略，協助品牌在各大電商檔期取得最佳曝光與投資回報。法人看好隨著欣新網品牌客戶規模與市場版圖穩步擴張，加上年底電商檔期陸續啟動，預期欣新網第4季營收動能將進一步升溫。

電商 營收

