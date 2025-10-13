上奇營收／9月5億元、年減10% 各核心事業群仍持續穩健貢獻

上奇（6123）公告2025年9月自結合併營收為5億元，受去年同期高基期影響，營收年減10%，但集團各核心事業群仍持續穩健貢獻。在營收結構中，企業服務營收占比58%；雲端服務占整體營收逾三成；數位印刷服務則受惠於設備專案交機入帳，貢獻約10%。

展望未來，上奇表示，集團將持續強化營運韌性，靈活聚焦於高成長與高附加價值業務。在高階製造領域，上奇持續深耕市場，公司代理的HP工業級3D列印設備憑藉其複雜結構成型優勢，展現於高端製造應用的強勁潛力。

同時，數位印刷市場因企業追求差異化與客製化服務，設備升級與轉型評估仍持續進行中。在雲端服務方面，昕奇專注於建立穩健的客戶基礎與品牌影響力，為未來營收成長奠定長期動能。

上奇指出，集團也將同步推進併購與策略合作，加速區域整合與全球布局，打造更具彈性與競爭力的成長基礎，邁向下一階段的永續發展。