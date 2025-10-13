騰雲營收／新客戶帶動！9月、第3季雙創新高 樂觀看待第4季

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）公告集團9月合併營收9,148萬元、月增近29%，創單月營收新高，年增7.7%；第3季單季自結營收2.28億元，季增40.7%，年增24.4%，創單季營收新高。累計今年1到9月營收5.47億元，年增19.9%，騰雲持續擴大服務產業及客戶群，鞏固市場地位，9月及第3季營收均創新高。

騰雲集團第3季營收動能部分，新進入泰國市場，複合式不動產客戶對於騰雲完整的智慧建築解決方案需求強勁、新增旅遊業及食品業的大型連鎖新客戶等，在海外新市場或新產業都大有斬獲，預期後續營收挹注持續放大。海外累計營收占比逾40% ，成長動能火熱。

騰雲表示，針對近日多家美國大型AI相關公司進行策略聯盟，大筆投資AI算力的硬體建設，預期帶動算力成本加速下降，也有望加速騰雲AI解決方案的推廣。

騰雲發言人暨執行副總張婷婷觀察指出，在AI大趨勢推動下，企業進行數位轉型及AI升級的意願提高。透過騰雲的客、商、金流及AIoT解決方案為客戶收集及整合線上線下數據，提供客戶AI應用所需的厚數據。近期騰雲為旅遊業客戶導入客流解決方案，協助客戶提升線上旅展的銷售業績，並討論擴大騰雲解決方案的應用場景及AI升級，為客戶達到降本增效提升營收的效益。展望後市，騰雲將持續提升在各產業的滲透率，強化營收成長動能。