豆府營收／第3季創單季歷史新高、年增8.7% 9月創同期新高

豆府（2752）13日公告9月合併營收為3.25億元，年成長4.1%，創同期新高；今年第3季合併營收來到10.45億元，較去年同期成長8.74%，創下單季歷史新高紀錄。累計今年前三季合併營收30.05億，年成長12.18%，亦是同期新高。

豆府9月能持續成長原因，包含「北村豆腐家」全台第25家店，9月上旬順利於桃園八德置地廣場開幕，也讓母公司七大品牌的全台店數，在上月底也來到89家店；再者，台中新光三越於9月下旬順利復業，也讓已進駐該點多年的「涓豆腐」與「韓姜熙的小廚房」，能恢復貢獻營收與獲利。

展望第4季，除了10月有多個連續假期，對於賣場人流有著明確助益外，即將到來的百貨周年慶檔期與年底聚餐旺季，以及集團品牌新門店的穩定開展，均可望為今年第4季的集團營運帶來正面效益。