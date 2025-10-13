信立營收／9月0.87億元、年增104％ 國際市場布局逐漸發酵

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

信立（4303）13日公布9月營收0.87億元，年增104.3%；累計今年前九月營收7.8億元，年增332.1%。該公司指出，所開發的水性PU、低溶劑型塗層與生物基原料已通過多項國際客戶驗證，將於2026年起成為出貨動能之一。

信立表示，9月營收表現亮麗，主要受惠於與子公司普大在國際市場上的協同布局逐漸發酵，聚焦於PU皮、人造革等核心材料，深耕全球運動、鞋材、家居、車用與時尚產業供應鏈，近期更成功打入精品包及全球國際運動品牌精品、限量款等訂單體系，挹注整體營收保持年增率正成長。

而隨著高端品牌對材料一致性、耐用度及機能性能的要求持續提升，信立透過技術精進與交期彈性優勢，穩固客戶合作基礎並逐步擴大市占與出貨規模。

面對全球品牌對ESG永續供應鏈要求持續升溫，信立積極導入環保配方與可回收材料，並優化生產流程以降低碳排放，全面推動綠色製造轉型。所開發的水性PU、低溶劑型塗層與生物基原料已通過多項國際客戶驗證，預計將於2026年起成為出貨動能之一。

信立強調，全球環保皮革市場正快速成長，公司將以「綠色製造×技術創新」為雙主軸，推動節能減碳、廢料再利用與廢水回收工程，並與國際品牌客戶共同建立低碳供應鏈，搶占高值化材料市場的領先地位。

展望第4季及2026年，信立將以品牌合作深化與技術升級為推進主軸，隨著運動、戶外與生活風格產業融合加速，公司積極導入具機能性與環保性的創新材料，拓展智慧穿戴、運動用品與高端家居等多方位應用領域。

相關新聞

濾能第3季營收年增103% 近11個季度新高

濾能（6823）公告2025年9月合併營收新台幣6775萬元，較去年同期大幅成長77%；第3季合併營收為1.98億元，較...

集雅社營收／9月3.44億元、年增8.38% 周年慶帶動買氣

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）13日公告9月營收3.44億元，月減12.39%，年增8.38%；累計前三季營收...

良維9月營收創新高

良維（6290）公布9月營收首度站上9億元、達9.15億元，創單月新高。法人看好，良維第3季獲利可望改寫單季新猷，伴隨第...

創櫃菁英選拔 五企業進決賽

為激發台灣新創能量、挖掘下一波護國群山潛力企業，「2025創櫃菁英選拔」已熱力展開！本次入圍決選企業，從生技醫療、數位雲...

衛司特電解設備接單旺

衛司特（6894）受惠高階AI處理器持續成長，帶動半導體與PCB製造需求攀升，推升旗下海內外電解設備建廠接單續創新高，前...

德麥強攻海外市場

食品原物料大廠德麥（1264）今年看好今年海外市場表現，除了馬來西亞成交客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,4...

