暉盛創新板初次上市前現增 暫訂發行價72元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

專注於電漿設備研發與製造的暉盛（7730）科技13日公告股票創新板初次上市前現金增資發行新股事宜，為配合創新板初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,165張，暫訂發行價72元。

暉盛科技可望於11月上旬於創新板上市掛牌。展望景氣走勢，暉盛認為今年營收可望落底，明年隨著半導體相關產品放量，加上玻璃基板趨勢成形，同步帶動玻璃基板相關設備明年下半年出貨成長，推升2026年營運升溫。

暉盛的核心業務為電漿清潔、電漿蝕刻及電漿表面改質技術，資本額3.46億元，累計今年前三季合併營收6.56億元，年減5.6%；今年上半年稅後淨利1,515萬元，年減61.6%，每股稅後純益0.44元。

展望2026年，暉盛看好玻璃基板市場進入最關鍵的成長期，預估上游、中游與下游相關客戶採用的電漿設備都將出貨，加上先進封裝、晶圓再生等相關客戶，明年整體營運勢將較今年大幅成長。

暉盛核心業務聚焦於電漿清潔、電漿蝕刻及電漿表面改質技術，擁有跨足真空電漿、常壓電漿及高效電漿火焰的完整技術平台，可應用於清洗、蝕刻、去膠渣、極化、鍍膜前處理與高溫裂解等製程。不同於傳統設備，暉盛具備對氣體組成、腔體壓力、能量密度及材料熱衝擊等多重參數的精準控制能力，能因應3D結構與高深寬比製程挑戰，展現高度模組化與跨領域應用彈性。

