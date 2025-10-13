快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

乾杯營收／9月3.6億元 第4季雙重動能開局衝刺營收

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

興櫃餐飲乾杯（1269）13日公告9月自結合併營收3.6億元，年減12.43%；累計前三季合併營收33.64億元，年減1.14%。

乾杯集團表示，受中秋節所屬月份不同及假期天數較少影響，致使比較基期墊高，進而影響9月營收表現下滑。然而，集團仍展現良好營運韌性。鍋物品牌「黑毛屋」展店效益發酵，營收較去年同期大幅成長逾五成；外販事業亦繳出近兩成的成長佳績。中秋禮盒銷售突破千盒，多重動能持續穩固營運基礎。

十月連續假期密集，雖受出國旅遊潮分流影響，中秋連假期間台灣餐飲事業單日營收（10月6日）仍達2,300萬元，創下今年單日新高。尤其是和牛懷石品牌「和牛47」，在成功調整品牌定位後，營收逆勢成長逾一成，顯示品牌仍具中秋燒肉指標的競爭力。

展望第4季，集團以雙重動能強勁開局，其中，「黑毛屋」已於十月一舉插旗雙城，進駐台中新光三越、高雄漢神巨蛋兩大指標百貨，完成六都布局；而燒肉品牌「KANPAI CLASSIC」亦於九月底與台中新光三越同步回歸，修復主力戰線。兩大動能有望合力為集團帶來強勁營收挹注。

隨著年末餐飲旺季到來，鍋物需求預計在秋冬持續走強，集團將持續推出新品搶占市場商機。此外，集團亦同步籌備全新餐飲品牌，預計年底前開幕，持續深化品牌多角化策略，追求穩健成長。

營收 中秋節

延伸閱讀

台中新光三越復業加周年慶 釋出100職缺薪資上看42K

台中新光三越前車禍！Mustang野馬衝撞人行道波及3車與電箱

群創9月合併營收月增6.3% 友達減0.4%

瑞昱9月合併營收月增3% 新唐增17%

相關新聞

濾能第3季營收年增103% 近11個季度新高

濾能（6823）公告2025年9月合併營收新台幣6775萬元，較去年同期大幅成長77%；第3季合併營收為1.98億元，較...

集雅社營收／9月3.44億元、年增8.38% 周年慶帶動買氣

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）13日公告9月營收3.44億元，月減12.39%，年增8.38%；累計前三季營收...

良維9月營收創新高

良維（6290）公布9月營收首度站上9億元、達9.15億元，創單月新高。法人看好，良維第3季獲利可望改寫單季新猷，伴隨第...

創櫃菁英選拔 五企業進決賽

為激發台灣新創能量、挖掘下一波護國群山潛力企業，「2025創櫃菁英選拔」已熱力展開！本次入圍決選企業，從生技醫療、數位雲...

衛司特電解設備接單旺

衛司特（6894）受惠高階AI處理器持續成長，帶動半導體與PCB製造需求攀升，推升旗下海內外電解設備建廠接單續創新高，前...

德麥強攻海外市場

食品原物料大廠德麥（1264）今年看好今年海外市場表現，除了馬來西亞成交客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。