乾杯營收／9月3.6億元 第4季雙重動能開局衝刺營收

興櫃餐飲乾杯（1269）13日公告9月自結合併營收3.6億元，年減12.43%；累計前三季合併營收33.64億元，年減1.14%。

乾杯集團表示，受中秋節所屬月份不同及假期天數較少影響，致使比較基期墊高，進而影響9月營收表現下滑。然而，集團仍展現良好營運韌性。鍋物品牌「黑毛屋」展店效益發酵，營收較去年同期大幅成長逾五成；外販事業亦繳出近兩成的成長佳績。中秋禮盒銷售突破千盒，多重動能持續穩固營運基礎。

十月連續假期密集，雖受出國旅遊潮分流影響，中秋連假期間台灣餐飲事業單日營收（10月6日）仍達2,300萬元，創下今年單日新高。尤其是和牛懷石品牌「和牛47」，在成功調整品牌定位後，營收逆勢成長逾一成，顯示品牌仍具中秋燒肉指標的競爭力。

展望第4季，集團以雙重動能強勁開局，其中，「黑毛屋」已於十月一舉插旗雙城，進駐台中新光三越、高雄漢神巨蛋兩大指標百貨，完成六都布局；而燒肉品牌「KANPAI CLASSIC」亦於九月底與台中新光三越同步回歸，修復主力戰線。兩大動能有望合力為集團帶來強勁營收挹注。

隨著年末餐飲旺季到來，鍋物需求預計在秋冬持續走強，集團將持續推出新品搶占市場商機。此外，集團亦同步籌備全新餐飲品牌，預計年底前開幕，持續深化品牌多角化策略，追求穩健成長。