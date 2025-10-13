數字營收／9月1.86億元、月減7.1% 第3季5.92億元登單季歷史次高

網路生活平台數字（5287）科技13日公告9月合併營收為1.86億元，月減7.1%，年減1.4%；第3季合併營收5.92億元，季減2.9%，與去年持平或略增0.6%；累計今年前三季合併營收17.48億元，年增率3.4％。單季與前三季均創下歷史同期新高。

數字科技9月合併營收較去年同期微幅減少，因台灣房市進入冷靜期，全台主要地區928檔期普遍量縮，旗下站台「寶物交易」、「小雞上工」與「100室內設計」展現成效，9月營收雙位數成長。

數字科技今年積極投入AI技術，優化旗下平台服務，591房屋導入「591 AI助手」、518熊班推出「MBTI職場性格分析」、「AI履歷匯入」、「AI自傳助手」，與「小雞上工」、「找師傅」與「出任務」等平台，因導入AI全面優化用戶體驗，使人力媒合率提升，公司旗下各平台憑藉服務多元與產品創新，維持高度使用黏著度，第3季合併營收5.92億元，登單季歷史次高，推升累計前三季合併營收17.48億元。

數字科技以「生活服務」為藍圖，持續打造垂直整合的媒合生態，核心平台均維持市場領先的流量與用戶規模，累計全體會員數已突破1,600萬人。另，「找師傅」於第2季開始推出新的收費模式，逐步開放地區付費及接案類別，同時將師傅接案行為與業主需求數據化匹配，根據媒合結果優化功能與使用體驗，使新的收費機制在推出後的半年內營收成長四倍。

數字科技本季持續關注市場動態，並靈活調整營運節奏與收費模式，以尋求最佳獲利結構。公司表示，旗下各平台預期於年底啟動全面收費機制，看好各項新創平台持續維持雙位數成長走勢，挹注整體營收表現，再添營運動能。