快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

91APP 營收／9月1.48億元創同期新高 衝刺D2C業績

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

零售全通路SaaS軟體服務公司91APP*-KY（6741）公布9月營收1.48億元，創同期歷史新高，月增6.8%，年增12%，今年1月至9月累計合併營收12.56億元，年增10.3%。

91APP以AI賦能商務解決方案與行銷解決方案，協助品牌客戶推升D2C業績奏效，數位廣告業務推動有成，加上零售電商旺季購物節活動優惠陸續推出，節慶商機同步發力，使9月單月與累計營收年增皆維持雙位數成長，成長動能持續優於市場平均表現。

進入第4季零售電商旺季，91APP持續協助客戶聚焦D2C業績增長，從OMO營運效率到數位廣告提供全方位支援，衝刺D2C業績，把握年底前最大成長契機，強化會員經營與提升轉換率，營運動能可望持續向上，為91APP營收貢獻帶來挹注。

91APP表示，本季重點持續聚焦AI賦能各項解決方案，協助品牌客戶將AI導入人、貨、場整合，促進OMO營運效益升級；推動IMS智慧配庫、STAFF BOARD導購系統等使用；深耕數位廣告市場發展等，並以成為品牌客戶的Commercial Partner方向邁進，協助客戶達成商務目標，提供服務整合與加速交付的全方位成長方案，不斷拓展成長競爭優勢。

數位廣告 APP 營收

延伸閱讀

電商雙十活動起跑！搶周年慶商機 為雙11暖身

AI幫忙抓重點、分析情緒 台科大智慧型口語系統提升表達力

電商、零售業 迎RMN時代

高年級實習生是真的！資深媒體人現身物流倉庫埋頭包貨

相關新聞

濾能第3季營收年增103% 近11個季度新高

濾能（6823）公告2025年9月合併營收新台幣6775萬元，較去年同期大幅成長77%；第3季合併營收為1.98億元，較...

集雅社營收／9月3.44億元、年增8.38% 周年慶帶動買氣

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）13日公告9月營收3.44億元，月減12.39%，年增8.38%；累計前三季營收...

良維9月營收創新高

良維（6290）公布9月營收首度站上9億元、達9.15億元，創單月新高。法人看好，良維第3季獲利可望改寫單季新猷，伴隨第...

創櫃菁英選拔 五企業進決賽

為激發台灣新創能量、挖掘下一波護國群山潛力企業，「2025創櫃菁英選拔」已熱力展開！本次入圍決選企業，從生技醫療、數位雲...

衛司特電解設備接單旺

衛司特（6894）受惠高階AI處理器持續成長，帶動半導體與PCB製造需求攀升，推升旗下海內外電解設備建廠接單續創新高，前...

德麥強攻海外市場

食品原物料大廠德麥（1264）今年看好今年海外市場表現，除了馬來西亞成交客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。