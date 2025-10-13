91APP 營收／9月1.48億元創同期新高 衝刺D2C業績

零售全通路SaaS軟體服務公司91APP*-KY（6741）公布9月營收1.48億元，創同期歷史新高，月增6.8%，年增12%，今年1月至9月累計合併營收12.56億元，年增10.3%。

91APP以AI賦能商務解決方案與行銷解決方案，協助品牌客戶推升D2C業績奏效，數位廣告業務推動有成，加上零售電商旺季購物節活動優惠陸續推出，節慶商機同步發力，使9月單月與累計營收年增皆維持雙位數成長，成長動能持續優於市場平均表現。

進入第4季零售電商旺季，91APP持續協助客戶聚焦D2C業績增長，從OMO營運效率到數位廣告提供全方位支援，衝刺D2C業績，把握年底前最大成長契機，強化會員經營與提升轉換率，營運動能可望持續向上，為91APP營收貢獻帶來挹注。

91APP表示，本季重點持續聚焦AI賦能各項解決方案，協助品牌客戶將AI導入人、貨、場整合，促進OMO營運效益升級；推動IMS智慧配庫、STAFF BOARD導購系統等使用；深耕數位廣告市場發展等，並以成為品牌客戶的Commercial Partner方向邁進，協助客戶達成商務目標，提供服務整合與加速交付的全方位成長方案，不斷拓展成長競爭優勢。