全家餐飲營收／第3季7.12億元、年增12%創單季新高 第4季續展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家餐飲（7708）13日公告9月營收為2.21億元，年增9.01%。第3季營收7.12億元，年增12.13%，創下單季歷史新高，累計前三季營收較去年同期成長13.2%，不論單月或是累計皆創同期新高。公司表示，9月營運表現主要受惠百貨周年慶和連假人潮商機，加上品牌展店效益，帶動營運成長。

全家餐飲表示，9月氣溫高溫不斷，大戶屋首度推出「冰淇淋漂浮系列」新品飲料，掌握秋老虎體感變化商機；bb.q CHICKEN針對開學季推出「開學應援餐」，並攜手兩大外送平台推出連續28天買一送一、買A送B超值優惠，挹注客流增加、推升營收續揚。

IKIGAI燒肉則是瞄準中秋節前的聚餐需求，推出「月滿肉香雙人套餐」，有效助攻營收成長。展店部分，大戶屋和IKIGAI燒肉，8月底於台南新光小北門盛大開幕，多元餐飲選擇，成功吸引入店人潮，持續擴大南部市場及擴展潛力區域。

展望後市，隨著各大百貨週年慶開跑，進入10月連假旺季，及年末聚餐需求增加，預期將帶動各品牌客流量，進一步推升業績。此外，全家餐飲將持續擴大餐飲市場版圖，第4季陸續有新展店計畫，大戶屋全台店鋪數將突破50店以上，可望持續帶動營收成長動能。

