榮剛營收／9月9.3億元、年增5.5% 產銷步調恢復正常後市樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

特殊鋼專業廠榮剛（5009）13日公告，9月營收9.3億元、年增5.5%，累計今年前3季營收87.5億元、年減10%。隨著生產線障礙排除，產銷步調恢復正常，後市展望樂觀。

法人指出，榮剛公司治理到位，技術水準持續墊高，特殊鋼廣泛應用在航太、軍工以及高端機具設備，不受鋼價起伏影響，競爭優勢相當明確。

榮剛9月自結合併營收9.3億元，累計前3季自結合併營收87.5億元。榮剛表示，受輥壓機設備故障影響，8月出貨進度略有延宕，但隨著設備修復與生產步調恢復正常，9月營收已回升至9億元以上，較上月增加20%，比去年同期成長5.5%。

榮剛董事長王炯棻指出，目前在手訂單仍相當充足，其中航太、能源與石化等高值化產品占比穩定。特別是航太領域，受惠於美國關稅談判，各國對美投資擴增，波音訂單同步成長，看好帶動後續拉貨動能。

另一方面，工具鋼市場出現反彈，但跡象尚不明顯，但隨關稅政策逐步明朗，預期需求有望回溫。

目前時序步入第4季，公司新設的CC連鑄線將展開熱試車，該產線採用連鑄技術直接生產小鋼胚，能省略鍛棒與輥棒製程，成材率顯著提升並大幅縮短生產周期，除了可提升產出與良率外，能有效節省成型與加工成本，進一步降低工具鋼整體製造成本。

榮剛指出，CC連鑄線投產後，供料尺寸範圍將更為多元，產品應用覆蓋更廣，不僅強化各產品線原料供應能力，也能滿足過往需仰賴外購鋼胚的需求，為自製料源奠定基礎，有望成為推升營收成長的重要動能。

