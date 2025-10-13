立盈環保營收／9月2,515萬元、年增35.39% 累計營收創年度歷史新高

環保科技服務商立盈環保（7820）13日公布9月營收2,515萬元，月減8.28%，年增35.39%。累計前三季營收2.14億元，不僅年增76.76%，更一舉超越公司2022年2.03億元的全年最佳紀錄，提前創下年度營收歷史新高。

立盈表示，今年前三季營收顯著增長，主要受惠於半導體產業的高階製程持續擴增，推升製程中氟化鈣汙泥產生量持續放大，公司積極提供更多技術服務解決方案，成為推升營收持續增長的主因。

立盈環保主要提供循環經濟解決方案，協助半導體等相關產業將製程中產生的廢氫氟酸及氟化鈣汙泥，循環再利用為資源再生綠色產品（綠色人造螢石），再供鋼鐵公司於煉鋼製程助熔及造渣使用，落實「零廢棄、再利用、減碳排」的企業責任。

展望未來，立盈表示，隨著半導體產業將進入旺季需求，公司的循環經濟解決方案產能將持續發揮貢獻。目前除了平鎮廠的1,800噸產能外，中部科學園區新增的1,500噸產能亦持續貢獻營收。

法人看好，隨著半導體旺季到來，立盈整體產能利用率將逐季上升，產能擴增效益將逐步展現。