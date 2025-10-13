集雅社營收／9月3.44億元、年增8.38% 周年慶帶動買氣

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）13日公告9月營收3.44億元，月減12.39%，年增8.38%；累計前三季營收34.62億元，年增12.91%。

集雅社表示，9月起各百貨公司陸續推出周年慶，搭配原廠以及通路、百貨提供的優惠，消費市場買氣有逐漸復甦，隨著10月起包括重新整裝開幕的新光三越中港店、新光三越台北信義新天地…等百貨周年慶接棒，後續營運值得觀察與期待。

集雅社指出，近期觀察到消費需求，除了冷氣、75吋以上大尺寸電視仍是最受青睞的產品外，新型「熱泵式洗脫烘洗衣機」也成為詢問度與銷售量齊升的明星商品。

洗脫烘在台灣漸趨盛行，主要受限於都市居住空間狹小、氣候潮濕多雨，雙薪家庭追求省時便利與避免久曬不乾產生異味或黴斑的需求，加上技術演進與價格逐漸親民，使其成為家電市場的新標配。

此外，傳統電熱式洗脫烘以電熱管加熱，雖然價格親民、普及度高，但因高溫烘乾，耗電量大且易造成衣物縮水損壞；瓦斯洗脫烘則透過燃燒瓦斯加熱，乾衣速度快、能效佳，適合大量衣物快速處理，惟需額外安裝瓦斯管線與排風管，使用環境受限。

新一代的熱泵洗脫烘採用冷氣壓縮機循環原理，以低溫反覆加熱並冷凝排水，不僅大幅降低耗能，更有效保護衣料纖維，成為兼顧節能與衣物呵護的理想方案，正逐步成為消費市場首選。

集雅社「家電規劃師」指出，目前門市展示的五大品牌各具特色，能滿足不同需求。三星主打大容量與AI智慧節能，兼具快速行程與耐用保固；Panasonic以台灣製造與日系技術為核心，搭載熱泵低溫護衣與自動洗劑投入功能，強調節能便利；LG則憑藉上下堆疊一體化設計與洗乾連動操作，兼顧美學與效率；Sharp則以獨立乾衣機形式，結合熱泵技術與獨立水箱設計，帶來更高安裝彈性；日本製的日立滾筒洗脫烘，結合15公斤大容量窄身設計、熱泵風熨斗烘衣技術與AI自主環淨智能，提供極致的潔淨與便利。

隨著節能環保與智慧家居需求持續增長，熱泵式洗脫烘已成為消費者提升居家生活品質的首選。集雅社表示，除了熱泵式洗脫烘外，托掃兩用機器人近年來同樣快速竄升，成為市場熱銷商品。

未來隨著門市導入更多國際品牌與多元化商品，不僅能帶動客單價提升，也將為消費者提供更完整的一站式家電解決方案；最近又有即將上路的普發一萬元現金政策，預期將進一步刺激消費，為公司全年營運表現注入更多動能。