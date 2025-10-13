漢康-KY 獲授權簽約金挹注帶動 9月營收一舉達到3.12億元

興櫃生技股漢康-KY（7827）13日宣布，9月自結合併營收達3.12億元，創漢康設立以來歷史新高，首次展現新藥開發的初步成果。若以功能性貨幣美元衡量，9月合併營收為1,000萬美元。

漢康-KY表示，9月營收貢獻主要來自抗癌融合蛋白新藥HCB101的授權簽約金收入認列。今年6月底，漢康-KY持股100%的子公司FBD與上海復宏漢霖簽訂HCB101中國大陸、港澳、東南亞等特定國家的市場獨家授權合約，簽約金1,000萬美元已分二次入帳並認列於9月營收。

漢康-KY指出，後續將依約定里程碑時程收取高達1.92億美元的產品開發里程金與銷售里程金，而在HCB101順利上市銷售後，漢康-KY可再收取銷售分潤，公司將依照會計準則認列相關里程碑款。此外，所有於上述授權區域的商業化成本將由上海復宏漢霖負責。

HCB101是運用漢康-KY自主打造的FBDB技術平台開發之創新融合蛋白藥物，可靈活結合多重靶點，強化腫瘤免疫反應並提升治療潛力。在已完成的一a期臨床試驗，HCB101展現良好安全性並在胃癌及頭頸癌患者上顯示潛在療效，相關研究成果也屢次獲獎及專業期刊收錄，備受業界與學術界肯定，目前正持續進行全球多中心聯合療法一b/二a期的臨床試驗收案。

漢康-KY表示，公司成立不到五年時間即完成HCB101的首項對外授權協議，不僅展現在創新融合蛋白技術實力獲肯定，更是邁向國際商業化取證布局的重要起手式，公司正積極推進旗下多項藥物的全球及區域授權洽談，預期不久的將來會有更多國際夥伴加入，共同推動創新融合蛋白藥物的全球布局與商業化，進一步提升公司的國際競爭力與企業價值。