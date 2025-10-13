快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

漢康-KY 獲授權簽約金挹注帶動 9月營收一舉達到3.12億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股漢康-KY（7827）13日宣布，9月自結合併營收達3.12億元，創漢康設立以來歷史新高，首次展現新藥開發的初步成果。若以功能性貨幣美元衡量，9月合併營收為1,000萬美元。

漢康-KY表示，9月營收貢獻主要來自抗癌融合蛋白新藥HCB101的授權簽約金收入認列。今年6月底，漢康-KY持股100%的子公司FBD與上海復宏漢霖簽訂HCB101中國大陸、港澳、東南亞等特定國家的市場獨家授權合約，簽約金1,000萬美元已分二次入帳並認列於9月營收。

漢康-KY指出，後續將依約定里程碑時程收取高達1.92億美元的產品開發里程金與銷售里程金，而在HCB101順利上市銷售後，漢康-KY可再收取銷售分潤，公司將依照會計準則認列相關里程碑款。此外，所有於上述授權區域的商業化成本將由上海復宏漢霖負責。

HCB101是運用漢康-KY自主打造的FBDB技術平台開發之創新融合蛋白藥物，可靈活結合多重靶點，強化腫瘤免疫反應並提升治療潛力。在已完成的一a期臨床試驗，HCB101展現良好安全性並在胃癌及頭頸癌患者上顯示潛在療效，相關研究成果也屢次獲獎及專業期刊收錄，備受業界與學術界肯定，目前正持續進行全球多中心聯合療法一b/二a期的臨床試驗收案。

漢康-KY表示，公司成立不到五年時間即完成HCB101的首項對外授權協議，不僅展現在創新融合蛋白技術實力獲肯定，更是邁向國際商業化取證布局的重要起手式，公司正積極推進旗下多項藥物的全球及區域授權洽談，預期不久的將來會有更多國際夥伴加入，共同推動創新融合蛋白藥物的全球布局與商業化，進一步提升公司的國際競爭力與企業價值。

延伸閱讀

新政助攻 北上深9月房市回溫

良維9月營收創新高

關稅效應...美進口中國貨物銳減 9月下滑近23%

雙A 9月營收撐竿跳 華碩單月集團營收創新高

相關新聞

良維9月營收創新高

良維（6290）公布9月營收首度站上9億元、達9.15億元，創單月新高。法人看好，良維第3季獲利可望改寫單季新猷，伴隨第...

創櫃菁英選拔 五企業進決賽

為激發台灣新創能量、挖掘下一波護國群山潛力企業，「2025創櫃菁英選拔」已熱力展開！本次入圍決選企業，從生技醫療、數位雲...

衛司特電解設備接單旺

衛司特（6894）受惠高階AI處理器持續成長，帶動半導體與PCB製造需求攀升，推升旗下海內外電解設備建廠接單續創新高，前...

德麥強攻海外市場

食品原物料大廠德麥（1264）今年看好今年海外市場表現，除了馬來西亞成交客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,4...

寶澤珠寶登錄創櫃板

櫃買中心創櫃板再添生力軍，寶澤珠寶股份有限公司（7694）產業類別為其他，於10月13日登錄創櫃板。

鈊象9月每股稅前賺3.74元

遊戲股王鈊象昨（8）日公告自結9月稅前盈餘10.54億元，每股稅前盈餘3.74元，較8月自結每股稅前盈餘4.24元下滑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。