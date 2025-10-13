竣邦-KY 運動、戶外客戶訂單旺 9月營收月增93％、年增33％
竣邦-KY（4442）公告9月合併營收達1.87億元，大幅月增93％、年增33％；第3季合併營收3.60億元，年增40％；累計2025年前三季合併營收12.21億元，年增39％。竣邦-KY指出，主要受惠新舊客戶訂單持續增加，推升整體營運規模擴大。
竣邦-KY表示，整體營運動能於傳統淡季期間仍逆勢成長，除受惠近年公司積極開拓運動領域相關品牌客戶有成，並打入多家運動領域相關知名品牌供應鏈，以及機能性布料新設計開發量能及中選率持續提升，可看見運動領域銷售保持雙位數年增力道，今年累計前三季運動領域營收比重仍保持56％表現，再加上戶外領域主力客戶訂單持續成長，累計前三季戶外領域營收比重進一步增加至23％。
在既有客戶深度合作有成，擴大營運基石，加上公司隨著競爭力提升，帶動新客戶合作量體，凸顯公司在機能性布料技術開發深獲多元領域知名品牌高度信賴，並奠定整體營運保持良好成長態勢。
展望後市，竣邦-KY表示，第4季向為傳統出貨旺季，觀察目前多元領域品牌客戶訂單需求來看，運動、戶外領域銷售仍為未來營運亮點，將不斷深化機能性布料產品技術開發，完善高效供應鏈管理以確保產品品質、交期，並滿足客戶靈活應對終端市場需求變化，對於產品開發快速、彈性供應等需求，保持良好市場競爭力，同時積極擴大新客戶業務承接、加大專業工裝領域拓展等，以期創造未來營運更上層樓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言