綠茵生技今年前9月營收6.5億元、年增3.18％

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵（6846）13日公告9月合併營收5,917萬元，較去年同期減少22.7％；累計1-9月合併營收6.5億元，年增3.18％。

綠茵指出，海外市場持續高度成長，惟主要單一客戶因供應鏈出貨延後，影響9月營收表現，第4季將進入傳統銷售旺季，綠茵全年營收仍朝雙位數成長目標前進。

最大利基來自具獨特性的專利自研原料及其配方產品，目前九項自研原料各有主要保健功效，提供客戶一站式設計代工服務打造配方產品，滿足現代人多元化需求。

綠茵持續開發國際市場，今年以來東南亞及港澳市場銷售保持高度成長，營收占比逐步提升，不過與國內市場相比，海外市場仍有相當大的增長空間，未來仍是綠茵營運規模擴大的重要動能。

9月份綠茵海外市場維持今年以來的成長幅度，整體營收減少係受到主要客戶供應鏈出貨延後影響。

綠茵表示，此為單一客戶的短期影響，且該客戶下半年已成功開發三支新品項，並已陸續上市銷售，也將積極協助客戶輔銷。第4季為傳統銷售旺季，以目前接單狀況來看，公司樂觀期待第4季營收表現。