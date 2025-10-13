快訊

華郵：美中貿易戰再次爆發 怨偶難脫鉤最好重回談判桌

德麥強攻海外市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

食品原物料大廠德麥（1264）今年看好今年海外市場表現，除了馬來西亞成交客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,400家，全年仍要繼續拚成長，持續擴大海外動能。

德麥指出，今年重點將放在加強麵粉類商品。因馬來西亞市場仍持續增長，目前倉儲規模逐漸無法滿足需求，今年會評估在馬來西亞建造倉儲物流暨生產基地。

德麥市場主要可分為四個區塊，其中台灣市場營收占比達58%、大陸占30.56%，馬來西亞占7.56％，香港及其他地區占3.88％。東南亞市場方面，德麥鎖定馬來西亞市場為主，自2017年起就持續維持雙位數增長，近期又陸續布局印尼及新加坡市場，依現況來看，新加坡有望開始盈利，印尼則有機會轉虧為盈。

中國大陸市場今年將持續提高市占率，德麥指出，鑑於2025年下半年中國大陸市場消費動能持續低迷，第3季起中國大陸子公司在去年基期較高下及消費市場承壓，營運面臨較大挑戰。

