衛司特電解設備接單旺

衛司特（6894）受惠高階AI處理器持續成長，帶動半導體與PCB製造需求攀升，推升旗下海內外電解設備建廠接單續創新高，前三季營收達10.17億元，年增50.3%，不但刷新同期新高，也超越去年全年業績總和9.8億元，確立今年營運將優於去年。

衛司特是聖暉轉投資的ESG概念股，專精於以銅為主的高性能金屬廢液再生服務完整解決方案，透過「電解法」，協助客戶析出純度99%以上的金屬銅管，再售予相關產業上游供應鏈，形成符合減廢、減碳及永續概念的綠色循環經濟。

衛司特表示，前三季業績年增逾五成，主要反映客戶訂單需求強勁，尤其電解設備與耗材銷售額增加。

法人指出，衛司特陽極訂單穩健、合約BOO客戶工程產能利用率走揚，以及新廠BOO在手訂單創新高挹注下，海內外電解設備建廠接單續創新高，有利推升2025年營運升溫。因應未來業務發展及策略規劃，董事會決議，以每股23.7元、總金額約1.93億元，取得廢鉛蓄電池、鉛塊回收再生廠城鋒科技普通股816萬股。

衛司特表示，循環經濟議題發燒，主要受惠各國政策面主導，加上國際品牌大廠對供應鏈要求。