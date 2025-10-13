快訊

華郵：美中貿易戰再次爆發 怨偶難脫鉤最好重回談判桌

良維9月營收創新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

良維（6290）公布9月營收首度站上9億元、達9.15億元，創單月新高。法人看好，良維第3季獲利可望改寫單季新猷，伴隨第4季業績將維持高檔，今年每股純益將挑戰9元以上，持續攻頂。

良維表示，無法評論法人獲利預估數字，強調今年獲利肯定優於去年。

良維9月營收9.15億元，月增10.94%，年增17.72%；第3季營收25.29億元，為單季歷史次高與同期最佳，季減3.2%，年增17.57%；前三季營收74.84億元，為同期新高。

良維表示，9月營收創新高，主要受惠AI伺服器大電流產品需求旺，不僅大客戶亞馬遜AWS需求不斷增加，戴爾、惠普、IBM與聯想等AI伺服器客戶需求也非常強勁。

由於輝達GB200與GB300電力耗能愈來愈大，對大電流需求有增無減，良維預期，本季業績可望維持高檔水準。

營收 伺服器

