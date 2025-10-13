創櫃菁英選拔 五企業進決賽

為激發台灣新創能量、挖掘下一波護國群山潛力企業，「2025創櫃菁英選拔」已熱力展開！本次入圍決選企業，從生技醫療、數位雲端、智慧科技，到生活應用，題材豐富多元。目前決選企業正接受決選前培訓，準備於10月28日爭奪前三強席次。以下分別介紹五家入選公司。

久方生技：整合台灣科技價值鏈，將創新醫材推向世界

久方生技為高階手術能量設備的整合者與供應商，聚焦於外科手術應用，整合壓電陶瓷、演算法、功率驅動與精密機構設計。產品應用於腹腔鏡、胸腔鏡及傳統開腹手術中，是現代微創手術的關鍵醫材。

先見基因科技：先見優勢，成就好事

先見基因致力發展精準遺傳風險預測，透過大數據運算，實踐個人化精準疾病預估與精準保養。產品包含基因風險預測、寵物精準貓輸血平台、醫學新式檢驗平台開發、細胞衍生治劑、精準營養檢測與解決方案等，並且引進創新檢測技術以提升準確度。

昇曜科技：專注檢測，創新引領未來

昇曜科技專注於醫療與動物診斷解決方案，從血糖試紙製造起步，拓展至動物健康領域，推出豬隻早孕快篩、寵物血糖與牛羊酮體檢測產品，以創新技術為核心，持續開發差異化產品。

建誼生技：建誼與你建立起合作的友誼

建誼生技以linker-payload資料庫及製程平台，提供高品質、快速且高度客製化的合成服務，加速客戶藥物篩選與研發，並專注於高技術門檻的小分子藥物製程開發與生產，如胜肽藥物、寡核苷酸，以及抗體藥物偶聯物（ADC）、胜肽偶聯藥物（PDC）等，聚焦困難與複雜分子的製程挑戰。

泰陞國際科技：傷口醫療的創新先驅

泰陞專注於整合創新材料、臨床醫學與生物科技三大核心領域。以「分子醫學」為出發點，深入解析皮膚細胞在傷口癒合中的關鍵機制，將科學洞察轉化為創新產品。另致力於加速傷口癒合流程，打造標準化療程SOP，為患者提供更快速、安全且高效的醫療解決方案。