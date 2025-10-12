快訊

新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

良維營收／9月創新高 可望推第3季獲利創高、全年EPS逾9元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

良維（6290）9月營收達9.15億元，創單月歷史新高，並首次站上9億元關卡，推升第3季獲利可望創單季新高，加上第4季業績將維持在高檔水準，法人預估，今年每股稅後純益（EPS）超過9元，續創歷史新高。

良維9月營收9.15億元，月增10.94%、年增17.72%，今年前九個月營收74.84億元，創同期新高；第3季營收25.29億元，為歷史次高，同期新高，季減3.2%、年增17.57%。

良維表示，9月營收創單月新高，主要是人工智慧（AI）伺服器大電流產品需求非常暢旺，雖然消費性電子產品需求偏弱，但是AI需求太強，不只是主力大客戶亞馬遜AWS需求不斷增加，包括戴爾、惠普、IBM與聯想等AI伺服器客戶的需求，也非常強勁。

由於輝達（NVIDIA）GB200到GB300的電力耗能愈來愈大，對大電流需求有增無減，良維預期，第4季業績跟第3季差不多，維持在高檔水準。至於2026年展望也相當不錯，除了AI伺服器用電量愈來愈大，能供應大電流產品的纜線供應商，目前主要是貿聯-KY（3665）與良維兩家廠商。

法人表示，由於AI產品毛利相當高，良維的AI產品營收占比，由過去的30%到35%快速提高到50%，可望帶動第3季獲利與毛利率創單季新高，加上第4季業績維持高檔，法人預估，今年EPS可望超過9元，續創歷史新高。

良維表示，無法評論獲利預估，但今年獲利肯定優於去年水準。

良維的主力客戶為亞馬遜AWS，今年也洽談微軟等其他雲端服務供應商（CSP）客戶，今年小量出貨微軟，希望明年大量出貨其他CSP或是AI晶片巨擘，增添2026年的成長力道。

AI 營收

延伸閱讀

陸9月進出口數據看增 非美地區出口繼續形成支撐

中信金（2891）EPS再創高！九月0.57元奪金控第一、全年3元關卡突破

夠麻吉8月 EPS 0.19元

英業達營收／9月605億元創同期新高 受惠美中CSP同步拉貨

相關新聞

基米9月合併營收年增12% 同期新高

基因定序領導大廠基米（4195）公布9月合併營收5,798萬元，創歷年同期新高、年增12.1%；累計今年前三季營收達4....

生合9月營收年減4.9% 拓展版圖

益生菌原料廠生合（1295）昨（10）日公布9月營收7,193.4萬元，年減4.9%，累計前九個月營收為7.5億元，年增...

三顧揪伴 加速產品上市

三顧（3224）昨（10）日宣布，與日企CM Plus簽署合作備忘錄（MOU），將導入人工智慧（AI）技術，整合雙方生技...

立盈南科廠第4季試營運

立盈環保科技（7820）受惠半導體先進製程擴產，廢棄物處理需求激增，營運展望看俏。立盈指出，中科廠產能可完整貢獻營收，南...

東研信超擴大檢測量能

電子產品檢測認證業者東研信超（6840）表示，AI應用範圍擴大，專為AI伺服器整機機櫃與周邊設備液冷機（CDU）、電源機...

鈊象9月每股稅前賺3.74元

遊戲股王鈊象昨（8）日公告自結9月稅前盈餘10.54億元，每股稅前盈餘3.74元，較8月自結每股稅前盈餘4.24元下滑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。