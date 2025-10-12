良維營收／9月創新高 可望推第3季獲利創高、全年EPS逾9元

良維（6290）9月營收達9.15億元，創單月歷史新高，並首次站上9億元關卡，推升第3季獲利可望創單季新高，加上第4季業績將維持在高檔水準，法人預估，今年每股稅後純益（EPS）超過9元，續創歷史新高。

良維9月營收9.15億元，月增10.94%、年增17.72%，今年前九個月營收74.84億元，創同期新高；第3季營收25.29億元，為歷史次高，同期新高，季減3.2%、年增17.57%。

良維表示，9月營收創單月新高，主要是人工智慧（AI）伺服器大電流產品需求非常暢旺，雖然消費性電子產品需求偏弱，但是AI需求太強，不只是主力大客戶亞馬遜AWS需求不斷增加，包括戴爾、惠普、IBM與聯想等AI伺服器客戶的需求，也非常強勁。

由於輝達（NVIDIA）GB200到GB300的電力耗能愈來愈大，對大電流需求有增無減，良維預期，第4季業績跟第3季差不多，維持在高檔水準。至於2026年展望也相當不錯，除了AI伺服器用電量愈來愈大，能供應大電流產品的纜線供應商，目前主要是貿聯-KY（3665）與良維兩家廠商。

法人表示，由於AI產品毛利相當高，良維的AI產品營收占比，由過去的30%到35%快速提高到50%，可望帶動第3季獲利與毛利率創單季新高，加上第4季業績維持高檔，法人預估，今年EPS可望超過9元，續創歷史新高。

良維表示，無法評論獲利預估，但今年獲利肯定優於去年水準。

良維的主力客戶為亞馬遜AWS，今年也洽談微軟等其他雲端服務供應商（CSP）客戶，今年小量出貨微軟，希望明年大量出貨其他CSP或是AI晶片巨擘，增添2026年的成長力道。