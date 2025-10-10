三顧揪伴 加速產品上市

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

三顧（3224）昨（10）日宣布，與日企CM Plus簽署合作備忘錄（MOU），將導入人工智慧（AI）技術，整合雙方生技產品上市的藥品優良製造作業規範（GMP）文件創建系統，打造GMP文件生成與協助平台；並約定互為代理商，加速台日生技產品在彼此市場的上市進度。

三顧及CM Plus將結合雙方PharmoAI跟Neo-Katana系統，並共同推廣。三顧旗下GMP文件創建系統Neo-Katana，透過AI賦能，協助生技業者自動化、高效能地生成符合法規要求的GMP文件。

三顧指出，CM Plus具備GMP平台與虛擬藥廠服務能力，專精於製藥及生技工廠工程管理，及GMP資格輔導，不但持有日本第一種及第二種醫藥品製造販賣業許可，擁有協助藥品上市能力，在業界也享有「日本第一且是唯一的虛擬藥廠」之美譽，將能為海外生技公司產品成功在日上市，提供關鍵性支援。

