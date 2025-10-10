東研信超擴大檢測量能

電子產品檢測認證業者東研信超（6840）表示，AI應用範圍擴大，專為AI伺服器整機機櫃與周邊設備液冷機（CDU）、電源機櫃模組（PSU）、電池備援模組（BBU）設置之龜山二廠10米法實驗室9月正式啟用，但固定預約時數已接近上限，10月起加開新時段，未來按照檢測進度與案件量增加夜班，目標是24小時不間斷檢測。

東研信超龜山二廠正式啟動AI伺服器檢測業務，今年擴充汐止電池防爆室安規檢測，相關訂單增長，9月合併營收達7,903萬元，月增3.6%、年增13.3%，今年前三季合併營收為6.69億元，年增5.5%。

東研信超表示，大功率AI伺服器檢測認證進入門檻極高、檢測規格需求與難度遠超過消費性電子產品，現階段東研信超與各系統廠客戶仍處於學習曲線階段，檢測作業順暢度尚未達理想狀態，拉長檢測時數與結案認列時程，但整體效率會因經驗累積持續提高。

因應歐盟嚴格要求資料安全與隱私保護，東研信超旗下兩岸實驗室9月已通過美國實驗室認可協會（A2LA） 評審，取得EN 18031檢測項目的擴項認可，有助東研信超提供客戶合法、合規與更完整認證檢測服務。