東研信超擴大檢測量能

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

電子產品檢測認證業者東研信超（6840）表示，AI應用範圍擴大，專為AI伺服器整機機櫃與周邊設備液冷機（CDU）、電源機櫃模組（PSU）、電池備援模組（BBU）設置之龜山二廠10米法實驗室9月正式啟用，但固定預約時數已接近上限，10月起加開新時段，未來按照檢測進度與案件量增加夜班，目標是24小時不間斷檢測。

東研信超龜山二廠正式啟動AI伺服器檢測業務，今年擴充汐止電池防爆室安規檢測，相關訂單增長，9月合併營收達7,903萬元，月增3.6%、年增13.3%，今年前三季合併營收為6.69億元，年增5.5%。

東研信超表示，大功率AI伺服器檢測認證進入門檻極高、檢測規格需求與難度遠超過消費性電子產品，現階段東研信超與各系統廠客戶仍處於學習曲線階段，檢測作業順暢度尚未達理想狀態，拉長檢測時數與結案認列時程，但整體效率會因經驗累積持續提高。

因應歐盟嚴格要求資料安全與隱私保護，東研信超旗下兩岸實驗室9月已通過美國實驗室認可協會（A2LA） 評審，取得EN 18031檢測項目的擴項認可，有助東研信超提供客戶合法、合規與更完整認證檢測服務。

延伸閱讀

貿聯於 OCP Global Summit 2025 展出 AI 機櫃與高速資料中心解決方案

中美晶9月合併營收月增26% 環球晶增33%

辛耘9月合併營收月增11% 弘塑減2.9%

臻鼎9月合併營收月增32%

相關新聞

僑威非PC產品將放量

電源廠僑威（3078）下半年來自千瓦以上的電競電源出貨動能強，有望挹注獲利，法人預期，僑威下半年獲利有望優於上半年，全年...

基米9月合併營收年增12% 同期新高

基因定序領導大廠基米（4195）公布9月合併營收5,798萬元，創歷年同期新高、年增12.1%；累計今年前三季營收達4....

生合9月營收年減4.9% 拓展版圖

益生菌原料廠生合（1295）昨（10）日公布9月營收7,193.4萬元，年減4.9%，累計前九個月營收為7.5億元，年增...

三顧揪伴 加速產品上市

三顧（3224）昨（10）日宣布，與日企CM Plus簽署合作備忘錄（MOU），將導入人工智慧（AI）技術，整合雙方生技...

立盈南科廠第4季試營運

立盈環保科技（7820）受惠半導體先進製程擴產，廢棄物處理需求激增，營運展望看俏。立盈指出，中科廠產能可完整貢獻營收，南...

東研信超擴大檢測量能

電子產品檢測認證業者東研信超（6840）表示，AI應用範圍擴大，專為AI伺服器整機機櫃與周邊設備液冷機（CDU）、電源機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。