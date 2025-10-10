生合9月營收年減4.9% 拓展版圖

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

益生菌原料廠生合（1295）昨（10）日公布9月營收7,193.4萬元，年減4.9%，累計前九個月營收為7.5億元，年增1.5%。

生合表示，公司在美國、日本、中國大陸等地取得多項專利，涵蓋運動保健、腸道健康與抗衰老等應用領域，未來更積極拓展中東、拉美等新興市場版圖。

生合表示，今年主要生產動能為畜禽市場開發，期望能挹注2025年營收穩健成長。同時，公司也持續尋求跨國合作與併購機會，日前與韓國知名企業COSMAX合作，打開品牌通路。

其中，台灣保健品代工業務，預期業績年增10%；旗下飼料添加劑業務，期望東南亞地區以每年15至30%增長、中南美洲則以50至100％的目標成長；旗艦產品銷售則皆預期達雙位數成長。

