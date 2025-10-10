基米9月合併營收年增12% 同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

基因定序領導大廠基米（4195）公布9月合併營收5,798萬元，創歷年同期新高、年增12.1%；累計今年前三季營收達4.88億元、年增34.5%，不僅改寫同期新高，更逼近去年全年營收水準。

基米表示，主要受惠客戶對實驗室產品及儀器需求持續強勁，加上基因檢測服務、NGS專案等推動順利，以及跨足多體學服務與海外市場的業績挹注。

基米強調，今年以來公司的營收表現逐月走高、甚至頻創歷史新高，代表近年積極進行的升級轉型策略奏效，將邁向獲利收成期。

