立盈南科廠第4季試營運
立盈環保科技（7820）受惠半導體先進製程擴產，廢棄物處理需求激增，營運展望看俏。立盈指出，中科廠產能可完整貢獻營收，南科廠預計本季試營運，全年產能有望衝高。
法人預期，立盈積極布局循環經濟2.0/3.0高值化再生產品，有望提升長期獲利能力。
立盈核心業務為處理半導體製程的廢氫氟酸及氟化鈣汙泥。在產能布局方面，平鎮廠、中科廠合計月處理量已達3,300噸。聯電創生中心所在南科廠第4季啟動試營運，預期屆時三廠合計月產能將進一步提升至3,800噸，相較2013年產能成長幅度高達1,800%。
立盈強調，半導體製程持續朝微縮化發展，先進製程多層化趨勢使廢棄物處理數量同步暴增。以N28成熟製程為基準，當製程推進至N3，每片晶圓產生的特化品廢棄物量增加5.6倍，進入N2甚至更先進製程，廢棄物量是N28的13倍。
業界分析，重要的天然螢石已被多國列為戰略性礦產，供給受限造成價格飆升，立盈的人造螢石產品具備強勁的市場替代性，帶來穩定的訂單來源。
展望未來，立盈將從現行與鋼廠異業合作的循環經濟1.0模式，朝向2.0/3.0目標邁進。將資源再生產品回流至原半導體製程內降階或原製程使用，提升資源最高價值。最終目標是將廢氫氟酸汙泥高值化，再製成酸級人造螢石及電子級氫氟酸等高純度產品。
