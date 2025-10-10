僑威非PC產品將放量

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源廠僑威（3078）下半年來自千瓦以上的電競電源出貨動能強，有望挹注獲利，法人預期，僑威下半年獲利有望優於上半年，全年更勝去年，力拚連三年賺逾半個股本入袋。

僑威不回應法人預估的財務數字。針對本季營運展望，僑威表示，除了10月及中國大陸十一長假，仍需觀察11月、12月歐美客戶銷售狀況，不過，因新台幣匯率回穩，下半年營運有機會維持上半年表現，至於非PC的產品明年也有機會放量，為營運添柴火。僑威9日股價收79.5元，下滑1元。

僑威主要以PC電源供應器為主，多以高階電競需求為主，其中，電競應用營收占比達八成，且電競知名品牌幾乎都是僑威客戶，僑威累計今年前九月營收82.73億元，年增30.5%。上半年受惠於輝達RTX50系列新顯卡上市，以及關稅效應導致客戶提前拉貨，今年上半年稅後純益7.92億元，年增14.9%，每股純益3.48元。

法人分析，目前電競相關電源主流為650W~850W，RTX50系列顯卡上市，帶動1000W以上電競相關電源需求，今年上半年僑威來自1000W電源占僑威電競電源營收占比逾兩成，成為獲利一大重心。

另一方面，除了電競PC電源外，僑威近年積極拓展網通相關路由器、交換器、平板多功能充電器、醫療等其他應用，今年非PC營收占比15%。

為了因應地緣政治關係以及客戶訂單的需求，僑威近年整合越南廠完成，而且為了要加強一貫化製程，陸續導入機殼、沖壓線，目前越南廠產能占比已經達到三成，並以美國市場為主，中國大陸廠產能降至七成。

