全家9月營收年增2.4% 寶雅增2.2%
全家（5903）昨（9）日公布9月營收92億元，年增2.4%，累計前九個月營收為812.2億元，年增3.5%，單月、累計皆創同期新高。
全家表示，綜觀9月營運表現穩健，受惠店數持續成長、掌握開學及連假商機，並衝刺中元普渡晚鳥商機，帶動整體泛鮮食、一般商品相關品項業績同步向上，整體經營績效穩定成長。
寶雅9月營收20.9億元，年增2.2%，累積前九月營收達187.4億元，年增6.3％，單月、累月創同期新高。
寶雅表示，9月營收創同期新高，主要受惠活動、美妝品類帶動成長，寶雅將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝及家居店型，提高台灣滲透率；同時寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。
