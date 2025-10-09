快訊

逸達營收／9月634萬元 前三季3.79億元、年增36.3%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）9日公告9月合併營收約634萬元，年減74.9%；累計前九月合併營收約3.79億元，年增36.3%。9月合併營收主要來自CAMCEVI六個月劑型美國終端市場之銷售分潤563萬元，以及依CAMCEVI三個月劑型美國藥證申請委外顧問進度所認列之勞務收入71萬元。

逸達依美國經銷商指示不定期出貨，本月並無供貨予美國經銷商之銷貨收入。

逸達表示，9月CAMCEVI六個月劑型在美國終端市場的銷售量為1,686支，較8月的1,967支減少約14%，主係受到經銷商當月客戶組合變動；逸達的銷售分潤金額在9月亦受到特定一次性調整項影響而較低。

逸達正積極推動法國與印度雙生產基地之供應鏈韌性布局，以確保CAMCEVI中長期供應彈性、成長性與穩定性；位於法國的代工廠Fareva於設備整改升級期間需暫時調整生產線配置，對CAMCEVI短期之商業供貨將造成影響；過渡期間，銷售夥伴可能調整其銷售策略，對逸達的銷售分潤也可能產生波動。

逸達表示，法國產線整改與產能擴充，雖然會影響到CAMCEVI短期之供貨與權利金收入，但隨著CAMCEVI用於前列腺癌六個月與三個月劑型在全球主要市場陸續上市，以及2026年提出第二適應症兒童中樞性性早熟藥證申請，中長期成長動能可期。

