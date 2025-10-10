中美晶9月合併營收月增26% 環球晶增33%
中美晶（5483）昨（9）日宣布9月業績，月增逾二成，創單月次高與歷年同期新高。旗下半導體矽晶圓廠環球晶的9月業績月增逾三成，為近21個月高點。
中美晶9月合併營收75.9億元，月增26.2%，年增18.5%，第3季合併營收190.8億元，季減5.6%，年減5.1%，累計前三季累計合併營收為586.9億元，較去年同期略減1.7%。
環球晶9月合併營收59億元，月增33.3%，年增14.6%，第3季合併營收144.9億元，季減9.4%，年減8.6%，累計前三季合併營收為461億元，持平去年同期或減0.4%。
環球晶第3季營運受到多重外部因素影響。國際政經環境持續不確定，美國關稅與232調查尚未明朗，終端市場能見度偏低，客戶下單趨於保守。部分訂單因客戶考量關稅因素，提前於第2季出貨，第3季表現承壓。不過美國客戶對於在地採購的需求愈加迫切，多家客戶已要求加速送樣與驗證，預期隨著主要客戶逐步推進在地採購策略，美國市場將成為中長期營運重要成長驅動力之一。
