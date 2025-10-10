快訊

益安醫材獲准在美銷售

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

益安生醫（6499）公告宣布，泌尿科醫材「Urocross Retrieval Sheath」 已獲美國食品藥物管理局（FDA）核准，為該公司在該系列產品中首款取得FDA許可的搭配裝置，在相關治療領域再下一城。

受利多消息題材帶動，益安昨（9）日開盤股價立即以101元漲停鎖死到終場，上漲9元。

益安指出，Urocross Retrieval Sheath為Urocross Expander System的配套取出裝置，設計可與標準軟式膀胱鏡搭配使用，主要應用於植入物放置六個月後安全取出。此外，該系統亦可支援泌尿科內視鏡手術，用於尿路結石或其他相關疾病的手術操作通路建立。

Urocross Expander System為非永久性植入系統，可在低麻醉條件下置入攝護腺尿道區域，緩解由BPH引起的下泌尿道症狀，術後六個月再透過Retrieval Sheath取出植入物，避免患者體內長期留存異物，兼顧治療效果與安全性。

