振宇五金營收／9月1.89億元年增3.26% 花蓮救災即時調度獲肯定

振宇五金（2947）公告9月合併營收達1.89億元，年增3.26%；累計前三季合併營收達17.03億元，年增6.51%，延續穩健成長動能。公司表示，隨著防災修繕需求持續升溫，加上全台通路網絡與即時調度能力的優勢，帶動第3季營運維持正向表現。

9月下旬花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流造成重大災情，振宇五金應經濟部產業發展署的調度需求，發揮全國連鎖通路優勢，即時完成1,500台高壓清洗機全台調度，迅速送抵災區，支援災區民眾清理家園。後續更陸續協助民間單位運送水泥車、鏟子、手套及雨鞋等近千萬元救災物資，展現企業社會責任與快速應變實力，即時支援協助光復鄉重建災區環境。

從產品類別表現來看，「土木工具」及「油漆防水」類別因應災後修繕需求明顯成長，月增分別達15.67%與7.11%，北部區域營收亦呈現雙位數成長。公司指出，近年極端氣候頻繁，五金需求呈現穩定成長趨勢，顯示防災與居家修繕已成家庭必備項目。此外，受農曆閏六月影響，今年中秋節落在10月初，較去年節慶落在9月有所遞延，民眾烤肉及節慶用品採購時間順延，使9月年增幅度略受影響。

整體而言，節慶需求穩定不減，預期10月中秋檔期將帶動銷售高峰，營收表現可望明顯回升。另一方面，振宇五金與彰化縣政府合作推動「防災教育日」，將於10月底參與防災教育日系列活動，帶領國小學童認識防災包準備，提升學童及社區防災意識與應變能力。

在營運布局方面，9月底桃園大溪門市開幕，全台門市總數達89家，第4季將再新增新北三峽及屏東東港門市，屆時全台門市數將達91間。公司同步推進第六代店型升級計畫，持續優化消費動線與服務體驗，深化「生活修繕專業品牌」定位。

在數位經營方面，振宇五金持續推動「線上＋線下」雙軌策略，9月會員營收突破1.13億元，占整體營收比重59.36%，年增3.36%；會員總數達64.8萬人，持續穩健成長。結合振宇五金線上購物車平台 ALD SHOP ，透過門市庫存查詢、會員點數回饋以及滿額免外送費等促銷優惠機制，有效提升消費便利性與黏著度，推升整體銷售動能。