五福營收／9月7.04億元續創同期新高 第4季旅展+連休再添動能

五福旅遊（2745）9 日公告 9 月營收達 7.04 億元，年增 14.91 ％；累計前三季營收 65.67 億元，年增 14.28％，雙雙再創同期新高。自今年 1 月起，五福已連續 9 個月寫下歷年同期營收新紀錄。公司表示，9 月成長主力來自日本線及長程線營收與參團人數的大幅提升。

五福指出，營收持續成長主要受惠於通路多元化策略的推動，包含強化實體門市經營、官網改版升級及會員制度優化，成功擴大客群並提升品牌忠誠度，營運效益已逐步顯現。

根據交通部統計，今年上半年台灣旅客出境人次突破 914 萬人次，年增 10.5％，創歷史新高，顯示出境旅遊市場需求穩定擴張。五福旅遊營收增幅超越市場大盤，顯示公司經營策略已有效轉化為實際訂單動能。

展望第4季，冬季旅遊熱潮啟動，日韓滑雪、聖誕跨年行程成為市場焦點。政府普發一萬元現金政策亦可望刺激短程日本、韓國及東南亞線買氣。五福表示，日本滑雪、樹冰、破冰船等主題行程銷售暢旺，2026 年日本賞櫻商品已提前開賣，預購熱度強勁。隨著高雄旅展、台中旅展分別於 10 月 17 日與 10 月 24 日登場，以及 11 月 7 日 ITF 台北國際旅展開跑，預期將為第 4 季與明年第 1 季銷售再添動能。

在產品布局方面，五福針對國人最愛的日本市場，於第 4 季及農曆春節期間掌握充足機位，並推出多元價位與彈性組合，以滿足系列團體旅遊、Mini Tour 小包團、獎勵旅遊等不同需求。同時積極拓展主題旅遊市場，推出 4 人成行高爾夫行程、2 至 6 人 Mini Tour 小包團，並提供專屬司機導遊與專車服務，提升旅遊體驗。特色商品包括「北海道狗拉雪橇小包團」、「曼谷大城米其林美食小包團」等，展現產品創新與差異化競爭力。

除持續優化產品與服務外，五福也積極推動全台門市升級計畫，強化在地化經營與品牌形象。其中台中太平門市 預計於 12 月 11 日開幕，將進一步提升中部地區出境市場服務量能。展望未來，公司將持續聚焦數據應用與會員經營，結合旅客資料與旅遊偏好，發展個人化行銷與產品推薦，提升整體營運效率與顧客滿意度。

秉持「玩得更盡興、體驗更完整」的品牌理念，五福旅遊宣布自 2026 年 1 月 1 日 起，凡參加公司自營國外團體旅遊商品旅客，將全面贈送每人一張上網 SIM 卡，確保旅途中享有穩定、高速的網路體驗，進一步提升旅遊便利性與品牌服務價值。