米斯特營收／9月6,431.2萬元 第3季年增16.43%歷史次高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

米斯特（2941）公告9月合併營收為6,431.2萬元、年減1.73%，但第3季營收年增16.43%為2.34億元，續創歷史同期新高。公司表示，旗下品牌Life8 SELECT於新竹的第一家門市已在9月底開幕，雲林斗六的街邊店也將於第4季開幕，透過百貨與城鎮路面店的多元擴點，可望進一步推升營運氣勢。

受惠韓流趨勢，旗下韓系選品店NONSPACE持續拓點，目前於台北共有五家門市，計劃將持續往中、南部擴點；米斯特表示，韓國頂級百貨集團「現代百貨」10月首度以快閃形式登台，進駐台北信義區新光三越A11，公司NONSPACE中代理的兩個韓國品牌——NOMANUAL與Millo Archive受邀參與合作，展現品牌在亞洲時尚產業鏈的高度能見度與合作實力，預計將引爆另一波韓流搶購熱潮。公司指出，與韓國現代百貨的合作不僅象徵國際化合作的里程碑，更反映公司推動「品牌選品與共創」策略的成果。

NONSPACE每月持續引進新品，並與韓國時尚同步接軌，藉此降低市場同質化風險，逐步塑造「一站式韓流時尚平台」的獨特定位。同時，公司採取「先引進、後代理」策略，使產品組合保持高度更新，形成快速反應的營運模式，進而在市場上建立難以複製的競爭優勢。

法人表示，隨著越來越多韓國設計品牌表達進軍台灣意願，米斯特憑藉較同業較多通路數與營運能力，目前台灣尚無其他同類選品平台可與其規模相抗衡，以占據先行者優勢。藉由展店取得「價量優勢」，進而談下更多品牌的台灣代理權，形成滾動式成長。

展望第4季，服飾傳統旺季啟動，米斯特表示，將持續以「品牌升級、商品力與營運效率」三軸驅動成長。聚焦擴大Life8與NONSPACE雙引擎成長策略，持續擴大品牌影響力，期望再創營收高峰。同時公司持續透過數據化銷售分析與智慧調貨系統導入，提升熱銷品周轉率並降低庫存壓力，以維持毛利率優勢。

