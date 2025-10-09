美而快營收／9月2.21億元 月減15.8%、年減23%

美而快（5321）9日公告9月合併營收2.21億元，月減15.8%，年減23%，主要因暑假結束後消費動能回歸常態，以及持續調整減縮低毛利率的生活選物業務所致；第3季旗下品牌陸續推出多檔春夏換季、開學季促銷，及聯名商品檔期活動，刺激買氣，第3季合併營收7.1億元，季增2%，年減21%。累計前三季合併營收21.6億元，年減13.8%。

美而快持續深化OMO商業模式，透過UR Living實體商場與多品牌電商平台雙通路並行，線上線下相互導流，隨著12家UR Living實體商場進入穩定營運期，線上銷售平穩成長，「網紅經濟 × 體驗經濟」的綜效逐步顯現，推升整體營收表現。

美而快持續推動業務結構優化，汰除虧損事業並縮減低毛利業務比重，提高整體營運品質與顧客體驗；公司推出新商業品牌「Ordyee」，強化電商平台競爭力與網紅流量變現效益，以提升營運效率。第4季秋冬新品陸續上市，春夏商品促銷延續，以及「雙11」、「年終特賣」等檔期，與中秋、雙十等連假觀光人潮帶動的消費商機，預期整體營收表現可望逐步回溫。