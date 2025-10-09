快訊

2025年諾貝爾文學獎得主揭曉！匈牙利作家戴桂冠 村上春樹又陪榜

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

美而快營收／9月2.21億元 月減15.8%、年減23%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美而快（5321）9日公告9月合併營收2.21億元，月減15.8%，年減23%，主要因暑假結束後消費動能回歸常態，以及持續調整減縮低毛利率的生活選物業務所致；第3季旗下品牌陸續推出多檔春夏換季、開學季促銷，及聯名商品檔期活動，刺激買氣，第3季合併營收7.1億元，季增2%，年減21%。累計前三季合併營收21.6億元，年減13.8%。

美而快持續深化OMO商業模式，透過UR Living實體商場與多品牌電商平台雙通路並行，線上線下相互導流，隨著12家UR Living實體商場進入穩定營運期，線上銷售平穩成長，「網紅經濟 × 體驗經濟」的綜效逐步顯現，推升整體營收表現。

美而快持續推動業務結構優化，汰除虧損事業並縮減低毛利業務比重，提高整體營運品質與顧客體驗；公司推出新商業品牌「Ordyee」，強化電商平台競爭力與網紅流量變現效益，以提升營運效率。第4季秋冬新品陸續上市，春夏商品促銷延續，以及「雙11」、「年終特賣」等檔期，與中秋、雙十等連假觀光人潮帶動的消費商機，預期整體營收表現可望逐步回溫。

營收 電商

延伸閱讀

中光電營收／9月34億元 月增3.6%、年增0.8%

四大代工廠衝出最旺9月 緯穎、英業達也有好表現

光寶第3季合併營收攀三年高點

瑞昱9月合併營收月增3% 新唐增17%

相關新聞

群聯9月營收站上65億元、月增近一成 單月每股賺4.06元

群聯（8299）今（9）日公布9月自結合併營收與獲利，9月合併營收65.15億元，月增近10%、年增達47%，公司表示主...

中美晶9月營收創歷年同期新高 環球晶寫歷年同期第三高

中美晶(5483)今日公告9月合併營收75.9億元，月增率26.22%，年增率18.50%。中美晶今年第3季的合併營收為...

寶雅營收／9月年增2.2% 單月、累月創同期新高

寶雅（5904）9日公布9月營收20.9億元，年增2.2%，累積前九月營收達187.4億元，年增6.3％，單月、累月創同...

藏壽司營收／吉伊卡哇助攻！9月創同期新高 第3季創單季新高

吉伊卡哇發威！亞洲藏壽司（2754）9日公告9月營收4.9億，年增2.9%，創下同期新高。第3季營收在暑假助攻下，來到1...

群聯營收／9月65.15億元、年增47.04% 第3季181億元創新高

儲存型快閃記憶體（NANDFlash）控制晶片大廠群聯（8299）9日公布9月合併營收達65.15億元，月增9.79%，...

家登9月營收5.93億元備戰第4季出貨 家碩南科擴產到位

家登精密（3680）於9日公佈2025年9月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.93億元，今年累積1~9月營收約50.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。