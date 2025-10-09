溢泰營收／9月10億元 月增約6％、年減14.3%

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

溢泰實業（7818）9日公告9月營收為10.02億元，月增6.02％，年減14.3%。而為了降低單一市場的衝擊，溢泰除了在金屬產品上同步積極開發北美以外其他市場；淨水產品也調整策略，強化商用客戶需求，加速推升業務成長。

溢泰指出，今年以來北美消費市場之所以疲弱，主因在於高通膨持續侵蝕家庭購買力，薪資增長難以追上物價，加上就業市場放緩、經濟衰退風險升高，使消費者對未來收入與工作前景缺乏信心，進而縮減非必要支出，連帶壓抑了溢泰金屬產品的訂單需求。

面對市場逆風，溢泰已展開策略調整，將金屬業務部分重心轉向中國大陸內銷市場。集團執行長林于鈞表示，公司已與多家中國大陸車廠洽談 OEM 合作，並加強開發中國大陸本土市場。同時，針對不需車廠認證的金屬產品訂單，公司也已轉由台灣廠區生產，以因應中美貿易摩擦與關稅衝擊。

除了金屬業務調整外，家用淨水產品也同步拓展版圖，積極延伸至歐洲及其他非美國市場，強化營收結構的抗風險能力。而在中國南京廠淨水產品部分，憑藉 ODM 製造、開發平台與商用淨水器三大業務主軸，今年營收表現優於去年，全年營收可望創下歷史新高，主因來自中國大陸政府國補政策帶動家用與商用淨水器的大幅成長。

其中，商用淨水器的需求尤為強勁，主要動能來自中國大陸內需市場，包括大型連鎖咖啡品牌與便利商店的合作案。隨著連鎖咖啡品牌今年加速展店，帶動淨水設備需求明顯增加，為南京廠淨水相關業務提供有力支持。溢泰也看準此一商機，積極強化餐飲業及便利超商客戶開發，目前已有多項洽談案進入後續階段，可望成為公司營運成長的第二波引擎。

林于鈞強調，雖然今年大環境挑戰嚴峻，但溢泰憑藉超過40年的市場經驗與深厚的濾材研發與淨水技術基礎，早已成為多家國際主要品牌的指定合作夥伴。也因此，公司能夠更快因應市場變局，加速轉型與開拓新市場，降低單一區域或產品波動帶來的風險。展望未來，隨著新業務與新客戶逐步到位，公司營運體質有望改善，長期發展仍具韌性。

營收

相關新聞

群聯9月營收站上65億元、月增近一成 單月每股賺4.06元

群聯（8299）今（9）日公布9月自結合併營收與獲利，9月合併營收65.15億元，月增近10%、年增達47%，公司表示主...

中美晶9月營收創歷年同期新高 環球晶寫歷年同期第三高

中美晶(5483)今日公告9月合併營收75.9億元，月增率26.22%，年增率18.50%。中美晶今年第3季的合併營收為...

寶雅營收／9月年增2.2% 單月、累月創同期新高

寶雅（5904）9日公布9月營收20.9億元，年增2.2%，累積前九月營收達187.4億元，年增6.3％，單月、累月創同...

藏壽司營收／吉伊卡哇助攻！9月創同期新高 第3季創單季新高

吉伊卡哇發威！亞洲藏壽司（2754）9日公告9月營收4.9億，年增2.9%，創下同期新高。第3季營收在暑假助攻下，來到1...

群聯營收／9月65.15億元、年增47.04% 第3季181億元創新高

儲存型快閃記憶體（NANDFlash）控制晶片大廠群聯（8299）9日公布9月合併營收達65.15億元，月增9.79%，...

家登9月營收5.93億元備戰第4季出貨 家碩南科擴產到位

家登精密（3680）於9日公佈2025年9月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.93億元，今年累積1~9月營收約50.7...

