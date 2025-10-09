快訊

2025年諾貝爾文學獎得主揭曉！匈牙利作家戴桂冠 村上春樹又陪榜

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

詩肯營收／9月1.5億元、年減18.5% 第4季搶周年慶商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）９日公告9月營收1.53億元，受傳統民俗月落點影響，較去年減少18.57%，累計前三季營收則為16.09億元，較去年同期減少2.83%。

詩肯表示，今年9月幾乎為一整個完整民俗月，本就是家具市場的傳統淡季，加上去年9月基期相對較高，因此營收衰退幅度較大，而在民俗月之後，預估消費表現即可走回正軌。

房產業者普遍認為，在政府打炒房政策、管制持續下，房市料將冷到年底，而自住的剛性需求，也因為民眾對於美國對等關稅、匯率波動造成的不確定性過高而縮手，消費意願大減，對於整體家具市場來說，動能較為疲弱。

詩肯表示，雖然央行9月起將新青安貸款排除在不動產放款比率限制外，可為房市交易量帶來些許挹注，但整體來說房市交易量今年還是會持續萎縮，因此對於家具產業的後市仍需要審慎應對。

但進入第4季的傳統旺季，詩肯表示，位於百貨商場如板橋大遠百的快閃櫃，創造極高坪效，業績超過2,000萬元，預計在周年慶檔期的助攻吸引大批人潮下，百貨櫃業績會有明顯增加，同時也將推出系列的行銷措施，一同搶周年慶商機。

截至9月底，全台門市為88店，較8月增加一店。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。

營收 周年慶 詩肯居家

延伸閱讀

台中新光三越周年慶重磅登場 25天平均每天要進帳1.9億元

迎百貨周年慶 HAPPY GO兌點、累點抽Switch 2與星宇東京雙人機票

新竹大遠百周年慶預購開跑 挑戰10億業績

百貨周年慶遇上中秋連假人潮串連 這些熱銷榜單你也入手了嗎？

相關新聞

群聯9月營收站上65億元、月增近一成 單月每股賺4.06元

群聯（8299）今（9）日公布9月自結合併營收與獲利，9月合併營收65.15億元，月增近10%、年增達47%，公司表示主...

中美晶9月營收創歷年同期新高 環球晶寫歷年同期第三高

中美晶(5483)今日公告9月合併營收75.9億元，月增率26.22%，年增率18.50%。中美晶今年第3季的合併營收為...

寶雅營收／9月年增2.2% 單月、累月創同期新高

寶雅（5904）9日公布9月營收20.9億元，年增2.2%，累積前九月營收達187.4億元，年增6.3％，單月、累月創同...

藏壽司營收／吉伊卡哇助攻！9月創同期新高 第3季創單季新高

吉伊卡哇發威！亞洲藏壽司（2754）9日公告9月營收4.9億，年增2.9%，創下同期新高。第3季營收在暑假助攻下，來到1...

群聯營收／9月65.15億元、年增47.04% 第3季181億元創新高

儲存型快閃記憶體（NANDFlash）控制晶片大廠群聯（8299）9日公布9月合併營收達65.15億元，月增9.79%，...

家登9月營收5.93億元備戰第4季出貨 家碩南科擴產到位

家登精密（3680）於9日公佈2025年9月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.93億元，今年累積1~9月營收約50.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。