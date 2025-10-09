詩肯營收／9月1.5億元、年減18.5% 第4季搶周年慶商機

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）９日公告9月營收1.53億元，受傳統民俗月落點影響，較去年減少18.57%，累計前三季營收則為16.09億元，較去年同期減少2.83%。

詩肯表示，今年9月幾乎為一整個完整民俗月，本就是家具市場的傳統淡季，加上去年9月基期相對較高，因此營收衰退幅度較大，而在民俗月之後，預估消費表現即可走回正軌。

房產業者普遍認為，在政府打炒房政策、管制持續下，房市料將冷到年底，而自住的剛性需求，也因為民眾對於美國對等關稅、匯率波動造成的不確定性過高而縮手，消費意願大減，對於整體家具市場來說，動能較為疲弱。

詩肯表示，雖然央行9月起將新青安貸款排除在不動產放款比率限制外，可為房市交易量帶來些許挹注，但整體來說房市交易量今年還是會持續萎縮，因此對於家具產業的後市仍需要審慎應對。

但進入第4季的傳統旺季，詩肯表示，位於百貨商場如板橋大遠百的快閃櫃，創造極高坪效，業績超過2,000萬元，預計在周年慶檔期的助攻吸引大批人潮下，百貨櫃業績會有明顯增加，同時也將推出系列的行銷措施，一同搶周年慶商機。

截至9月底，全台門市為88店，較8月增加一店。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。