中光電營收／9月34億元 月增3.6%、年增0.8%

中光電（5371）9日公告今年9月合併營收34.61億元，月增3.6%，年增0.8%。第3季合併營收99.48億元，季增0.9%，年減7%。累計今年前三季合併營收282.8億元，年減5%。展望10月，受到十一長假工作天數減少影響，包括影像產品及節能產品出貨量估計均將季減約一成。

中光電表示，影像產品9月合併營收7.19億元，出貨量4.8萬多台，分別較8月成長16%及22%，相較去年同期則分別年減40%及41%。總計影像產品第2季合併營收20.37億元，較第2季減少21%；出貨量則約12.9萬多台，季減26%。累計今年前三季合併營收70.62億元，合併出貨量則約46.6萬台，因對等關稅與匯率波動等因素影響，分別較2024年同期減少41%及44%。展望10月，受到大陸十一假期造成工作天數減少及需求低迷影響，預估影像產品出貨量將較9月減少一成左右。

節能產品9月合併營收19.26億元，較8月及去年同期分別成長3%及17%，主要係Monitor及NB機種受到季底效應帶動出貨成長所致。9月大尺寸TV/PID營收為5.69億元，月減19%；Monitor產品營收為4.15億元， 較8月成長15%；NB機種營收約6.04億元，較8月大幅成長24%；Tablet機種營收約1.26億元，月減6%。9月節能產品整體出貨量約297.6萬片/台，較8月及去年同期分別成長12%及19%。總計今年節能產品第3季合併營收56.36億元，較前一季及去年同期分別成長33%及3%；出貨量約855.5萬片/台，季增22%，年增13%。累計2025年前三季節能產品合併營收137.64億元，較去年同期減少3%；出貨量約2,256萬片/台，則與去年相當。展望10月，Monitor及NB機種出貨持平，但TV及PID產品出貨將減少，加上大陸十一假期造成工作天數減少影響，預估節能產品合併出貨量將較9月約減少一成。