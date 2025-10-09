虎門營收／9月8,040萬元年增22.08％ 連七月創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

虎門（6791）9日公告今年9月營收8,040萬元，年增22.08％；累計1-9月營收5.81億元，年增19.53％。單月與累計營收連續7個月同步創下同期新高。

受美國對等關稅政策影響，企業因應產品研發、升級的CAE需求出現觀望跡象，不過虎門藉由近年積極多元布局效益，營收已連續33個月繳出年增成績。

虎門9月份營收主要來自半導體、電源供應器、天線/射頻模組、資料中心、伺服器、法人研發單位、濾材、重電設備、PCB廠，其中半導體產業涵蓋設備、IC設計、封測、功率元件等。AI應用加快各項終端產品換代，對CAE需求仍將持續成長，虎門也將AI應用導入CAE、CPC及工業4.0解決方案，協助客戶在研發、生產、管理上更有效率。

此外，矽光子CPO技術提升傳輸速度並改善功耗，應用於AI、資料中心儼然成形，虎門在矽光子產業的服務，從後段驗證往前推進到設計階段，提供客戶自晶片設計到投片的軟體配套一條龍服務，布局公司下個階段重要的成長動能，穩定擴大虎門的營運規模。

